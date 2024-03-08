برگزاری آزمون جامع گردشگری در همدان

علی خاکسار در گفت وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در آزمون این دوره ۳۲ مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی، ۳۵ راهنمای ایرانگردی و جهانگردی فرهنگی، ۳۵ راهنمای طبیعت گردی (بومگردی)، ۶ نفر از مدیران عمومی تأسیسات گردشگری و یک کارشناس ارزیاب طرح تطبیق استانداردسازی شرکت کردند.

وی با بیان اینکه این آزمون ۱۰۹ نفر شرکت‌کننده داشت، افزود: این آزمون‌ها برای ورود علاقمندان به حوزه گردشگری است و افرادی که پس از گذراندن دوره تئوری و عملی موفق به قبولی در آزمون‌ها شوند با طی فرایندهایی از جمله مصاحبه تخصصی در کمیته‌های فنی مربوطه در ادارات کل میراث‌فرهنگی استان‌ها موفق به دریافت مجوز فعالیت می‌شوند.

خاکسار با اشاره به اینکه آزمون فوق دو بار در سال به صورت جامع برگزار می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ راهنمای گردشگری و بیش از ۱۰۰ مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی در استان همدان دارای مجوز هستند که در برنامه‌ریزی و اجرای تورهای ایرانگردی و جهانگردی و راهنمایی گردشگران فعالیت می‌کنند.