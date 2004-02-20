انتقاد هيات مركزي نظارت از نحوه عملكرد وزارت كشور در تمديد انتخابات

به گزارش خبرگزاري مهر ؛ به نقل از كميته اطلاع رساني هيات مركزي نظارت : در حاليكه وزارت كشور در دروه هاي قبل انتخابات از قبيل ( 18خرداد 1360 انتخابات رياست جمهوري ) ، دوره ششم مجلس شوراي اسلامي و انتخابات شوراها در برخي از حوزه ها از جمله تهران ، انتخابات را تا ساعت 24 شب راي گيري را ادامه داده بود ، اينك در خصوص تمديد مدت زمان رأي گيري اعلام مي كند با مشكلات قانوني مواجه شده است .



