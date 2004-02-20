به گزارش خبرگزاري مهر ؛ به نقل از كميته اطلاع رساني هيات مركزي نظارت : در حاليكه وزارت كشور در دروه هاي قبل انتخابات از قبيل ( 18خرداد 1360 انتخابات رياست جمهوري ) ، دوره ششم مجلس شوراي اسلامي و انتخابات شوراها در برخي از حوزه ها از جمله تهران ، انتخابات را تا ساعت 24 شب راي گيري را ادامه داده بود ، اينك در خصوص تمديد مدت زمان رأي گيري اعلام مي كند با مشكلات قانوني مواجه شده است .
در اطلاعيه شماره (5) خود عنوان كرد
انتقاد هيات مركزي نظارت از نحوه عملكرد وزارت كشور در تمديد انتخابات
كميته اطلاع رساني هيات مركزي نظارت اعلام كرد : در حاليكه وزارت كشور در دوره هاي قبل در برخي از حوزه ها از جمله تهران تا ساعت 24 شب راي گيري را ادامه داده بود ، اينك در خصوص تمديد مدت زمان رأي گيري با مشكلات قانوني! مواجه شده است .
به گزارش خبرگزاري مهر ؛ به نقل از كميته اطلاع رساني هيات مركزي نظارت : در حاليكه وزارت كشور در دروه هاي قبل انتخابات از قبيل ( 18خرداد 1360 انتخابات رياست جمهوري ) ، دوره ششم مجلس شوراي اسلامي و انتخابات شوراها در برخي از حوزه ها از جمله تهران ، انتخابات را تا ساعت 24 شب راي گيري را ادامه داده بود ، اينك در خصوص تمديد مدت زمان رأي گيري اعلام مي كند با مشكلات قانوني مواجه شده است .
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