به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر زنجان به حماسه حضور مردم در ۱۱ اسفند اشاره کرد و گفت: مردم ایران در انتخابات ۱۱ اسفند ماه حماسه ملی خلق کردند و ملت در جهاد انتخابات خوش درخشیدند.

وی با بیان اینکه رهبری در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس خبرگان، با سخنانی جان کلام را مطرح کردند، افزود: رهبری در این دیدار فرمودند مجلس خبرگان در انتخاب خود هیچگاه از اصول ثابت جمهوری اسلامی غفلت نکند.

خاتمی با بیان اینکه انتخابات ۱۱ اسفند، مشارکت، ریل‌گذاری برای پیشرفت همه جانبه کشور و رسیدن به قله بود، ادامه داد: با وجود تلاش بیش از یک ساله دشمنان و ضد انقلاب برای حضور کم رنگ مردم در انتخابات، مردم فهیم و با بصیرت ایران اسلامی مشارکت خوبی در این رخداد مهم سیاسی داشتند.

امام جمعه زنجان همچنین با اشاره به ۱۹ اسفند سالروز عملیات غرور آفرین بدر، گفت: این روز شهادت سرداران باکری و بزرگانی همانند شهید خرازی و همت را در خود جای داده است.

خاتمی در ادامه با بیان اینکه توجه به توسعه برگزاری اردوهای راهیان نور باید در جامعه جدی گرفته شود، افزود: ملت ایران هشت سال قهرمانانه در مقابل دشمن ایستادند و نزدیک به ۲۲۰ هزار شهید تقدیم این انقلاب شد.

وی با بیان اینکه هشت سال دوران دفاع مقدس صحنه‌های با شکوه از ایثار، عزت و اقتدار ملت ایران را در تاریخ ثبت کرد، ادامه داد: دفاع مقدس سند مجد، افتخار، عظمت و برجسته‌ترین فراز تاریخ انقلاب اسلامی است و نباید فراموش شود.

امام جمعه زنجان گفت: دشمن با برنامه‌های مختلف درصدد دور کردن مردم از شهید و شهداست می‌خواهد حتی آن را به ضد ارزش تبدیل کند در حالی که شهدا اصل فراموش نشدنی برای ملت ایران هستند.

خاتمی در ادامه به ۱۸ اسفند سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اشاره کرد و گفت: مساجد کانون دین، انقلاب و سنگر اسلام است و از صدر اسلام تاکنون پایگاه مهمی برای جامعه اسلامی به شمار می‌رفته است و باید این پایگاه محوری تقویت و کارکردهای آن در جامعه به خوبی تبیین شود.

وی با بیان اینکه حضور جوانان باید در مساجد تقویت شود، ادامه داد: با ایجاد جاذبه‌هایی جوانان را به سمت مساجد کشاند و پایگاه‌های مقاومت و کانون‌های مساجد بهترین مکان برای جذب گروه‌های هدف هستند.

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و بهار طبیعت، گفت: تلاقی این دو رخداد بیانگر آن است که هم باید به بعد معنویت و هم به طبیعت توجه بیشتری داشته باشیم.

خاتمی با بیان اینکه باید توجه ویژه به حفظ و حراست از منابع طبیعی صورت بگیرد، افزود: آب و خاک و هوا زنجیر وار به هم مرتبط هستند و در این میان درختکاری از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: با توجه به تخریب محیط زیست بهتر است هر کس سه درخت به یاد شهدا بکارد که سهم مهمی در توسعه محیط زیست دارد.