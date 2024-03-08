به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبههای نماز جمعه ایلام اظهار کرد: مردم ایران اسلامی در آزمون مشارکت در انتخابات سربلند بیرون آمدند.
وی ادامه داد: این مشارکت و حضور، پاسخ دندانشکنی به یاوهگویانی بود که مدتها تبلیغ کردند که مردم در پای صندوق آرا حضور پیدا نکنند، این مشارکت در جبهه مقاومت، روحیه رزمندگان یمنی، لبنانی و فلسطینی تأثیرگذار خواهد بود.
حجت الاسلام کریمی تبار گفت: فضاسازی دروغین رسانههای دشمن، تهمت و افترا، سیاهنمایی و القای ناامیدی و تبلیغات گسترده اگر برای براندازی هر نظامی انجام میگرفت به طور قطع، آن نظام ساقط میشد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با گرامیداشت سالروز تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ابراز کرد: همه ما مدیون شهدا هستیم و امروز باید برای حفظ نظام و انقلاب اسلامی که میراث گرانبهای شهدا است، راه و سیره آن عزیزان را ادامه دهیم.
وی با اشاره اینکه تقارن ماه مبارک رمضان و بهار طبیعت تقارن مبارکی است، گفت: در ایام نوروز مردم دوست دارند در طبیعتی که خداوند در اختیار مردم استان قرار داده، حضور پیدا کنند و طبیعت گردها و گردشگران نیز برای تفرج و تفریح در استان حضور پیدا میکنند، درخواست داریم که حرمت ماه مبارک رمضان حفظ شود.
وی ابراز کرد: تظاهر به روزهخواری معصیت بزرگی است، اگر کسی مسافر و یا مریض باشد، روزه گرفتن بر آنان واجب نیست، اما حق ندارد در ملأ عام روزه خواری کند، مردم عزیز توجه داشته باشند که حرمت ماه مبارک رمضان را داشته باشند، اگر خدای ناخواسته کسی غافل بود تظاهر به روزهخواری کرد همه ما موظف هستیم که با زبان شیرین امربهمعروف و نهیازمنکر کنیم.
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