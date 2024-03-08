به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر ابراهیمی بشکانی در خطبه‌های نمازجمعه بهاباد با بیان اینکه ماه مبارک رمضان فرصتی برای توسعه و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف است، اظهار کرد: باید این فرهنگ در جامعه گسترش داده و حجاب و عفاف در جامعه مدیریت شود.

امام جمعه بهاباد بیان کرد: روزه خواری در ملأ عام جرم محسوب می‌شود و انتظار می‌رود آحاد جامعه نسبت به حفظ حرمت روزه‌داران اهتمام ورزند.

ابراهیمی بشکانی همچنین هفته منابع طبیعی را گرامی داشت و بر کاشت نهال و درخت برای سرسبزی طبیعت تاکید کرد و افزود: فرهنگ حراست از منابع طبیعی در جامعه نهادینه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از حضور حماسی و پرشور مردم ولایتمدار و انقلابی بهاباد در انتخابات یازدهم اسفند قدردانی کرد و با تبریک به منتخبان ملت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری افزود: انتظار داریم در راستای ایفای نقش و وظیفه اصلی خود حرکت کرده و با هم افزایی مشکلات و مسائل را برطرف کنند و با وحدت و انسجام دنبال حل مشکلات باشند.

ابراهیمی بشکانی با اشاره به تلاش دشمنان برای کاهش زیر ۲۰ درصدی مشارکت مردم در انتخابات گفت: مشارکت بیش از ۴۰ درصد عملاً شکست دشمنان داخلی و خارجی را رقم زد.

وی همچنین با اشاره به جاری شدن سیل در بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد: از عموم همشهریان و مردم سخاوتمند بهاباد درخواست داریم تا حد توان با کمک‌های خود به یاری سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان بشتابند.

به مناسبت هفته منابع طبیعی ضمن برپایی میز خدمت در نمازجمعه، اقدام به توزیع نهال زیتون به یاد شهدای غزه شد.