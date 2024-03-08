به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله پایانی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور امروز در سالن ۳ هزار نفری شهید آهن‌دوست ارومیه برگزار شد.

در این مرحله، تیم دانشگاه آزاد اسلامی مقابل تیم‌های شهروند آمل، حفاری خوزستان و آسایشگاه فیاض بخش خراسان رضوی پیروز شد و مقتدرانه به مقام قهرمانی رسید. همچنین تیم‌های شهروند آمل و آسایشگاه فیاض بخش خراسان رضوی نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

مسابقه‌های این فصل با حضور ۷ تیم در ۲ گروه و در شهرهای مختلف پیگیری شد.

هدایت تیم بسکتبال با ویلچر دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در فصل جاری به عهده «کمال عشق» بود.

این تیم، سال گذشته با قهرمانی در لیگ ملی بسکتبال با ویلچر به لیگ برتر صعود کرد.

آیین اختتامیه و اهدای جام و مدال با حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان‌غربی، اداره کل ورزش و جوانان استان، فدراسیون ورزش های جانبازان و توان‌یابان و همچنین فدراسیون بسکتبال برگزار شد.