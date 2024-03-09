خدمت به مردم رسالت اصلی همه مسئولین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فداکار، در دیداربانمایندگان منتخب دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سطح استان هم‌افزایی خوبی بین هر سه قوه وجود دارد، افزود: انتظار می‌رود با حضور نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی نیز این هم‌افزایی بیشتر ادامه پیدا کند تا شاهد رفع مشکلات در استان باشیم.

وی افزود: در حوزه اجرا و برگزاری انتخابات، کار بزرگی انجام و زحمات بسیار زیادی کشیده شدکه هدف و آورده انتخابات نیز افزایش مشارکت بود که به لطف الهی این امر محقق شد.

وی با اشاره به اینکه در سطح استان هم‌افزایی خوبی بین هر سه قوه وجود دارد، افزود: انتظار می‌رود با حضور نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی استان نیز این هم افزایی بیشتر ادامه پیدا کند تا شاهد رفع مشکلات در استان باشیم.

استاندارکرمان با اشاره به اینکه نمایندگان منتخب، پیگیر حل مشکلات و مسائل حوزه انتخابیه خود هستند، بیان داشت: یکسری مباحث و مسائل وجود دارد که در سطح استان مشترک است، لذا ضرورت دارد که همه نمایندگان استان با اشتراک نظر پیگیر حل و رفع این موضوعات باشند.

وی با بیان این مطلب که وظیفه همه خدمت به مردم و حل مشکلات آنها است، افزود: نمایندگان منتخب باید کمیسیون‌های مختلف را رصد و از ظرفیت‌های مختلف در مجلس در راستای ارتقای همه جانبه استان استفاده کنند.

فداکار، با اشاره به اینکه پیگیر ارتقای وضعیت اقتصادی استان هستیم، افزود: به عنوان نمونه با تلاش وافر به دنبال رفع موانع تولید در استان هستیم بگونه‌ای که فرد به فرد و حتی در کارخانجات به دنبال رفع موانع تولید هستیم.