  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵

رییس شورای اسلامی شهرکرد خبرداد؛

بررسی ۲۵ پرونده در کمیسیون ماده پنج شهر شهرکرد

بررسی ۲۵ پرونده در کمیسیون ماده پنج شهر شهرکرد

شهرکرد-رییس شورای اسلامی شهرکرد از برگزاری کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر شهرکرد و بررسی ۲۵ پرونده به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حیدری صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر شهرکرد به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری با حضور سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان، مدیرکل بحران استان، معاون شهرسازی شهرداری شهرکرد و مدیران و کارشناسان عضو کمیسیون برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد افزود: در این جلسه تعداد ۲۵ پرونده ارجاعی به دبیرخانه کمیسیون مطرح شد که از مهمترین پرونده‌ها می‌توان به درخواست تغییر کاربری و احداث بنای تجاری مسکونی اشاره کرد.

حیدری در پایان بیان داشت: شهروندان می‌توانند جهت اطلاع از آخرین مصوبات کمیسیون ماده پنج به شهرداری شهرکرد مراجعه کنند.

کد مطلب 6050006

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها