بررسی ۲۵ پرونده در کمیسیون ماده پنج شهر شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حیدری صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر شهرکرد به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری با حضور سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان، مدیرکل بحران استان، معاون شهرسازی شهرداری شهرکرد و مدیران و کارشناسان عضو کمیسیون برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد افزود: در این جلسه تعداد ۲۵ پرونده ارجاعی به دبیرخانه کمیسیون مطرح شد که از مهمترین پرونده‌ها می‌توان به درخواست تغییر کاربری و احداث بنای تجاری مسکونی اشاره کرد.

حیدری در پایان بیان داشت: شهروندان می‌توانند جهت اطلاع از آخرین مصوبات کمیسیون ماده پنج به شهرداری شهرکرد مراجعه کنند.