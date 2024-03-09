انتخابات میدان جهاد است

به گزارش خبرنگار مهر، میدان انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به تمام معنا میدان جهاد و مبارزه فی سبیل الله، میدان تلاش برای بقا و تداوم نظام اسلامی، میدان استمرار آرمانهای امام روح الله (ره) و میدان لبیک به رهنمودها و فرامین الهی مقام معظم رهبری است. میدان انتخابات میدان مسئولیت پذیری خواص و نخبگان در قبال تکالیف و وظایف انقلابی و دینی آن هاست و دقیقاً از همین نقطه است که غربالگری سره از ناسره آغاز میشود و دل بسته گان به دنیا و مافیها و دلسپرده گان به شرق و غرب از دوستداران و انقلابیون واقعی متمایز میگردند.
بزنگاههای انتخابات در ایران اسلامی عجیب بزنگاههایی هستند!! اینکه چه کسی و در چه زمانی و در کدام موضع ایستاده باشد خود دارای سر عجیب و جالبی است. بدون شک تمام کسانی که برای انتخاب شدن خود را به عرضه گذاشته و وارد صحنه انتخاب شدن قرار گرفتند فارغ از هر نتیجهای پیروز صحنهی انتخابات هستند.
باز بدون شک کسانی که در ستادهای انتخاباتی مشغول گرم کردن تنور انتخابات شدند باز فارغ از هر نتیجهای پیروز عرصهی انتخابات هستند و مهم نیست که در کدام ستاد و برای چه کسی تلاش میکردند آنها چه بدانند و چه ندانند افسران و درجه داران میدان جهاد انتخابات هستند.
بدون شک تمام کسانی که تنور انتخابات را داغ کردند، فارغ از شکل موضع گیری ها، تندروها یا کندرویها، آب در آسیاب انتخابات ریختهاند و گردش آسیاب انتخابات را موجب شدهاند. پس آنها نیروی چرخش آسیاب انتخابات را تأمین کردهاند پس مستحق تحسین و ستایش اند. اینک ضمن تبریک پیروزی منتخبان عزیز، عرض میکنم که لازمه پیروزی و قدرت تواضع و فروتنی و احترام به همه ی شهروندان این کشور با هر عنوان و نام و نشانی است.
قدرت بیشتر یعنی تواضع و فروتنی بیشتر، این مسلک و مرام صاحبان عنوان و مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران است. اینک میدان رقابتهای انتخاباتی تمام شده و میدان کار، هم افزایی و تلاش در میدان پیشرفت آرمانهای امامین انقلاب آغاز گردیدهاست، خوشا به سعادت کسانی که این فرصتهای تاریخی که در جمهوری اسلامی ایران و بواسطه میدان انتخابات برای آنها فراهم گردیدهاست را بخوبی درک نموده و تمام توان، ظرفیت و مساعی خویش را صرف خدمت به مردم و اعتلای نظام اسلامی میکنند، ان شاالله که همگی قدرشناس این فرصت بوده و در بهرهبرداری از آن از هیچ کوششی دریغ نفرمایند.
یادداشت از دکتر بهروز مردانی نژاد استاد دانشگاه
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