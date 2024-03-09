ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به روستابیان شهرستان بهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی در حاشیه اجرای رزمایش جهادی در روستای کریم‌آباد بخش مرکزی بهاباد با اشاره به انجام خدمات رایگان دندانپزشکی قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی در این منطقه گفت: ۲۲ نفر از دندانپزشکان گروه جهادی دانشگاه شهید صدوقی استان، برای انجام خدمات رایگان به روستاهای بخش مرکزی بهاباد اعزام شدند.

وی افزود: در اجرای این طرح خدمات برای کودکان و بزرگسالان شامل ترمیم، کشیدن، عصب‌کشی، جرم‌گیری و پرکردن دندان انجام می‌شود.

مسئول قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی یزد بیان کرد: تمامی این خدمات به مدت دو روز در روستاهای کریم‌آباد، احمدآباد، علی‌آباد، جعفرآباد، دهنودشت و گرگین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بهاباد انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: چهل و دومین مرحله رزمایش دندان‌پزشکی قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی با همکاری دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و ستاد اجرای فرمان امام (ره) و بخشداری بخش مرکزی در روستاهای بخش مرکزی بهاباد برگزار شد.

مسئول قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی استان یزد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ نفر در اجرای این طرح توسط قرارگاه شهید ابراهیم هادی در سطح استان یزد خدمات رایگان دریافت کردند.

وی عنوان کرد: در اجرای چهل‌ودومین رزمایش دندانپزشکی در مناطق کمتر برخوردار بخش مرکزی بهاباد افزون بر ۲۵۰ نفر از خدمات دندانپزشکی شامل کشیدن، ترمیم، عصب‌کشی و عکس‌برداری از دندان استفاده کردند.