ظرفیت اسکان مسافران نوروزی در کاشان بیش از ۳۰۰۰ نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ناصحی پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص پیشبینیهای نوروزی امسال در شهر کاشان اظهار کرد: ۸۶ مرکز اقامتی در شهرستان کاشان فعالیت خواهند کرد که این واحدها شامل مهمان پذیر، هتل، خانه مسافر، اقامتگاه بومگردی، کمپ، اردوگاه و مجتمع است.
وی مجموع اتاقهای اقامتی شهرستان را ۸۰۰ مورد با سه هزار و ۲۰۰ تخت و کفخواب اعلام کرد و گفت: به منظور رعایت حقوق مسافران همچنین حق انتخاب و تسهیل در اقامت، ظرفیتهای بخش خصوصی و مراکز اقامتی رسمی در حوزه گردشگری فعال خواهد بود.
معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان ادامه داد: هتلها، اقامتگاههای سنتی، مهمانپذیرها، بومگردیها و سایر ظرفیتهای مراکز اقامتی موقت و ظرفیتهای آموزش و پرورش در شهرستان در نوروز فعال هستند.
وی گفت: بنابر اعلام اعضای کمیته خدمات اسکان و رفاه ستاد اجرایی خدمات سفر یک پایگاه اسکان آموزش و پرورش شامل ۶۰ مدرسه با هزار و ۱۰۰ کلاس درس و چند امام زاده در نوروز برای خدمترسانی به مسافران و گردشگران در سطح شهرستان فعال میشوند.
ناصحی پور از برپایی ۲ کمپ اسکان موقت توسط شهرداری با ظرفیت پذیرش هزار و ۵۰۰ نفر در روز خبر داد و گفت: همچنین سه مجتمع بین راهی در این ایام به مسافران خدمات ارائه میکنند.
وی افزود: به محض ورود مسافران نوروزی به شهر، پیامک خوش آمد و لینک اطلاع رسانی به آنها ارسال میشود که در آن اطلاعات ضروری و مورد نیاز مسافران و گردشگران بارگذاری شده است.
معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان بیان داشت: جاذبههای تاریخی و باستانی کاشان شامل تپههای سیلک، باغ فین، مسجد آقا بزرگ، زیارتگاه 'سلطانعلی ابن امام محمد باقر' (ع)، خانههای بروجردی، طباطبایی، عامری، عباسیان، حمام سلطان امیراحمد، تیمچه امین الدوله، چارطاقی نیاسر، مسجد جامع کاشان و … هستند و غار نیاسر از جمله جاذبههای طبیعی این شهرستان است.
وی یادآور شد: مراکز اقامتی شهرستان کاشان ظرفیت اسکان روزانه بیش از سه هزار و ۲۰۰ مسافر نوروزی را دارند و وجود آثار تاریخی، مذهبی و جاذبههای طبیعی موجب شده تا هر سال کاشان پذیرای جمعیت زیادی از گردشگران داخلی و خارجی باشد.
