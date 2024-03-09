دانشگاه آزاد قهرمان لیگ تنیس روی میز بانوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله برگشت لیگ تنیس روی میز در سال جاری که سه شنبه هفته گذشته با حضور ۹ تیم در تهران آغاز شد، امروز شنبه با برگزاری دیدارهای نهم و پایانی به پایان رسید.

در این مرحله از رقابت ها ۷۲ بازی برگزار شد. با احتساب نتیجه به دست آمده در این دیدارها و همچنین لحاظ کردن نتایج و امتیازهای ۷۲ بازی برگزار شده در دور رفت، دانشگاه آزاد با ۳۷ امتیاز د رصدر جدول رده بندی ایستاد و عنوان قهرمانی بیست و هفتمین دوره مسابقات را از آن خود کرد.

جدول رده بندی بیست و هفتمین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور به این شرح است:

۱- تیم دانشگاه آزاد( ۳۷ امتیاز)

۲- تیم سایپا( ۳۴.۵ امتیاز)

۳- ماه اسپرت( ۳۰ امتیاز)

۴- گروه صنایع تکابی اصفهان( ۲۱ امتیاز)

۵- سپهبد سردار سلیمانی شیراز (۱۶ امتیاز)

۶- دانشگاه تهران( ۱۳ امتیاز)

۷- هیات قزوین(۱۱ امتیاز)

۸- ستاره سازان بافق(۱۰ امتیاز)

۹- پاک‌نژاد اسپورت( ۷.۵ امتیاز)