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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۱

دانشگاه آزاد قهرمان لیگ تنیس روی میز بانوان شد

دانشگاه آزاد قهرمان لیگ تنیس روی میز بانوان شد

بیست وهفتمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز لیگ برتر بانوان در مجموع ۱۴۴ بازی برگزار شده در دور رفت و برگشت با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله برگشت لیگ تنیس روی میز در سال جاری که سه شنبه هفته گذشته با حضور ۹ تیم در تهران آغاز شد، امروز شنبه با برگزاری دیدارهای نهم و پایانی به پایان رسید.

در این مرحله از رقابت ها ۷۲ بازی برگزار شد. با احتساب نتیجه به دست آمده در این دیدارها و همچنین لحاظ کردن نتایج و امتیازهای ۷۲ بازی برگزار شده در دور رفت، دانشگاه آزاد با ۳۷ امتیاز د رصدر جدول رده بندی ایستاد و عنوان قهرمانی بیست و هفتمین دوره مسابقات را از آن خود کرد.

جدول رده بندی بیست و هفتمین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور به این شرح است:

۱- تیم دانشگاه آزاد( ۳۷ امتیاز)
۲- تیم سایپا( ۳۴.۵ امتیاز)
۳- ماه اسپرت( ۳۰ امتیاز)
۴- گروه صنایع تکابی اصفهان( ۲۱ امتیاز)
۵- سپهبد سردار سلیمانی شیراز (۱۶ امتیاز)
۶- دانشگاه تهران( ۱۳ امتیاز)
۷- هیات قزوین(۱۱ امتیاز)
۸- ستاره سازان بافق(۱۰ امتیاز)
۹- پاک‌نژاد اسپورت( ۷.۵ امتیاز)

کد مطلب 6050377

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