حساب ۱۰۰ پایه گذار اقدامات ارزشمند در بنیاد مسکن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور ظهر شنبه طی نشست تبیینی با روحانیون و مبلغین شهرستان رشت درباره حساب ۱۰۰ امام (ره) و کمک به مسکن محرومین اظهار کرد: بنیاد مسکن نهادی است که با هدف رفع محرومیت از جامعه تشکیل شده و در راستای این هدف باید میزان خدمات رسانی به قشر محروم و بی بضاعت جامعه را افزایش داده و برای رفع نیازهای این قشر تلاش و جدیت بیشتری شود.

وی با بیان اینکه تقویت حساب ۱۰۰ حضرت امام گامی مهم در راستای تأمین مسکن محرومین است، افزود: بنیاد مسکن استان همواره تقویت جایگاه حساب ۱۰۰ را به عنوان رکن اصلی بنیاد در رأس کارها و اهداف خود قرار داده و به جدیت موضوع را پیگیری می‌کند

حجت الاسلام قربانپور با تاکید بر اینکه حساب ۱۰۰ پایه گذار بسیاری از اقدامات ارزشمند در بنیاد مسکن است، گفت: در این طرح تأمین مسکن برای اقشار محروم و کم درآمد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه حساب ۱۰۰ با پشتوانه حمایتی و کمک مردم برای خدمات رسانی و ساخت مسکن برای محرومین گام بر می‌دارد، ادامه داد: قرارگیری حمایت دولت و پشتوانه مردمی در کنار هم موجب تقویت حساب ۱۰۰ می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.