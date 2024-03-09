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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد:

مجتمع اردوگاهی شهدای کهگیلویه و بویراحمد در خرمشهر کلنگ زنی شد

مجتمع اردوگاهی شهدای کهگیلویه و بویراحمد در خرمشهر کلنگ زنی شد

یاسوج- فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: مجتمع اردوگاهی شهدای استان در خرمشهر کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خرمدل ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مجتمع با حضور فرمانده کل سپاه و جمعی از مسئولان استانی و کشوری کلنگ زنی شد.

وی بیان داشت: برای ساخت این اردوگاه ۷۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

خرمدل افزود: این اعتبار از محل سفر رئیس جمهور به استان و اعتبارات استانی تأمین شده و این مجتمع اردوگاهی میزبان خیل عظیم زائران اربعین و راهیان نور کهگیلویه و بویراحمد خواهد بود.

وی تصریح کرد: مجتمع اردوگاهی شهدای استان در خرمشهر در زمینی با مساحت ۱۰ هزار متر مربع و زیربنای شش هزار و ۵۰۰ متر مربع ساخته می‌شود.

کد مطلب 6050464

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