مجتمع اردوگاهی شهدای کهگیلویه و بویراحمد در خرمشهر کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خرمدل ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مجتمع با حضور فرمانده کل سپاه و جمعی از مسئولان استانی و کشوری کلنگ زنی شد.

وی بیان داشت: برای ساخت این اردوگاه ۷۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

خرمدل افزود: این اعتبار از محل سفر رئیس جمهور به استان و اعتبارات استانی تأمین شده و این مجتمع اردوگاهی میزبان خیل عظیم زائران اربعین و راهیان نور کهگیلویه و بویراحمد خواهد بود.

وی تصریح کرد: مجتمع اردوگاهی شهدای استان در خرمشهر در زمینی با مساحت ۱۰ هزار متر مربع و زیربنای شش هزار و ۵۰۰ متر مربع ساخته می‌شود.