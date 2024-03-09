به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام صبح امروز (۱۸ اسفندماه) در یادواره شهدای گردان ۵۰۲ امام حسین (ع) و ۲۲۰ شهید شهرستان آبدانان که در شهرستان آبدانان برگزار شد، گفت: مردم شریف آبدانان در بزنگاه‌های تاریخی کشور و انقلاب همیشه پای کار بوده و این مهم در دوران ۸ سال دفاع مقدس به خوبی مشهود بود.

وی گفت: خاطره تلخ بمباران این شهرستان توسط دشمن دژخیم هیچگاه از خاطره‌ها پاک نخواهد شد اما حضور دوباره مردم در جبهه‌ها این حادثه به عنوان یک جریان تاریخی در مسیر مقاومت ایلام ثبت و ضبط کرد.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام بیان کرد: این شهرستان بزرگ بعد از دفاع مقدس در حوزه علم نیز حرفی برای گفتن داشته و دانشمند شهید هسته‌ای کشور شهید رضایی نژاد نمونه‌ای بود که دشمن تاب آن‌را نداشت.

وی گفت: با شهادت شهید داریوش رضایی نژاد نام آبدانان برای همیشه بر سینه ایران اسلامی حک شد.

سردار شاکرمی عنوان کرد: مردم ایثارگر با مأیوس کردن نقشه شوم دشمنان با این تجمع عظیم این پیام را مخابره کردند که آبدانان همیشه تاریخ مظهر از خودگذشتگی و مردانگی بوده و هیچگاه از آرمان‌های انقلاب و شهدا دست نخواهند کشید.

وی گفت: دشمنان سیگنال اقدامات انقلابی مردم شهرستان را دریافت کرده و هیچگاه جرأت دست‌درازی را نخواهد داشت.

وی بیان کرد: مسئولین نیز باید بخوبی پیام این مردم را دریافت کنند و با حل مشکلات منطقه اعم از بیکاری و زیرساخت‌ها، بیش از گذشته در خدمتگزاری این مردمان بزرگ باشند.

سردار شاکرمی عنوان کرد: رشادت رزمندگان همیشه پیروز لشکر امیرالمؤمنین (ع) و گردان ۵۰۲ امام حسین (ع) برای همیشه بر بلندای شاخ شمیران جاودانه است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام اضافه کرد: مردم آبدانان در عملیات والفجر ۱۰ و آزادسازی ارتفاعات شاخ شمیران با تقدیم ۱۷ جوان رعنا نقش مهم و پررنگی در حماسه عظیم داشتند.