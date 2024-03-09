گروه استهلال مشترک میان شیعه و سنی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام امامی ظهر شنبه در نشست تخصصی ستاد استهلال اهل سنت استان اظهار کرد: بهترین راه برای ایجاد وحدت رویه میان مذاهب اسلامی، محور قراردادن مشترکات فقهی و تشکیل گروه استهلال مشترک میان شیعه و سنی است در حالی که متأسفانه هم‌اکنون ستاد استهلال شیعه و سنی هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند.

وی افزود: هم اکنون نگاه ویژه‌ای به اهل‌سنت در جمهوری اسلامی وجود دارد و اخیراً مصوب شده که در تمامی جلسات فرهنگ عمومی کشور یک نفر به صورت ثابت به نمایندگی از اهل‌سنت حضور داشته باشد که اتفاق بسیار مهم بوده و نویدبخش رخدادهای زیبایی است.

امام جمعه مهاباد گفت: باید موضوع استهلال ماه مبارک رمضان را که میان شیعه و سنی در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد را برای تجلی وحدت عملی بین مذاهب اسلامی تبدیل به فرصت کرد.

وی بیان کرد: استهلال ماه در شعبان و رمضان بیش از ایام دیگر مطرح شده و متأسفانه هیئت ثابتی در کشور وجود ندارد که ماه را در طول سال رصد کرده و نتیجه این شده که همه ساله اختلاف‌نظر شیعه و سنی در حلول ماه، سبب سردرگمی مسلمانان شده و مراجع اهل‌سنت و شیعه در این رابطه باهم اختلاف‌نظر دارند و همین سبب شده که بسیاری از برنامه‌ها مانند نماز عیدفطر و مراسم خاص شب‌های قدر نیز تحت شعاع قرار گرفته باشد.

امام جمعه مهاباد گفت: این تفاوت‌ها سبب رخنه در صفوف مسلمانان و بهانه‌ای به دست منافقان و دشمنان داده که تاکنون به یک وحدت‌رویه در زمینه رؤیت ماه رمضان نرسیده‌اند.

وی افزود: تفاوت شیعه و سنی در رابطه با استهلال ماه ناشی از دو چیز است که یکی تفاوت دیدگاه‌های فقهی و دیگری ناهماهنگی در فراینده رؤیت هلال بوده و بهترین راه برای ایجاد وحدت رویه، محور قراردادن مشترکات فقهی و تشکیل گروه استهلال مشترک میان شیعه و سنی است در حالی که متأسفانه هم‌اکنون ستاد استهلال شیعه و سنی هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند.

ماموستا امامی گفت: بر این اساس باید ستاد استهلال مشترک را در سطح کشور و چه در استان‌های تلفیقی انجام داده و بی تردید نتایج بسیار مطلوبی خواهد داشت.

وی بیان کرد: به نظر می‌رسد نظر رهبری به عنوان یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های وحدت‌طلب و منادی وحدت در جهان اسلام راهگشا است و ملاک اصلی برای حلول رمضان، محرز شدن حلول ماه است که یکی از معیارهای مشترک میان تمامی مذاهب اهل‌سنت است و همین مسئله نقش مهمی در اتحاد میان امت اسلامی دارد.