۹۰ درصد از تالاب «قوپی باباعلی» مهاباد آبگیری و احیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق سلیمانی در این زمینه اظهار کرد: در اجرای مصوبات کارگروه استانی احیای دریاچه ارومیه، توانستیم آبگیری این تالاب بین المللی را که از تالابهای فصلی و مهم در این شهرستان است، از طریق رودخانه مهاباد با حجم حقآبه ۱.۸ میلیون مترمکعب در بهمن ماه امسال شروع کنیم.
وی افزود: با همکاری مدیریت منابع آب مهاباد، آب از رودخانه مهاباد به سمت کانال روستای «گردهگروی» هدایت و آبگیری این تالاب آغاز شده بود و اکنون بیش از ۳.۵ میلیون مترمکعب آب در این تالاب ذخیره شده است
سلیمانی ادامه داد: بارشهای مناسب زمستانی نیز موجب احیای زهکشها و چشمههای اطراف تالاب بینالمللی «قوپی باباعلی» شده و هم اکنون متوسط عمق آب در این تالاب بین المللی به بیش از ۱.۵ متر رسیده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: با احیا و آبگیری، این تالاب میزبان صدها قطعه پرنده آبزی و کنارآبزی مانند انواع مرغابیها، اردکسانان، خوتکا، آبچلیک و آن قوت شده است.
سلیمانی خاطرنشان کرد: این تالاب با ویژگیهای طبیعی و پرندگان خاص خود یکی از بهترین زیستگاههای مهم پرندگان آبزی و کنارآبزی و از تالابهای مهم این منطقه محسوب میشود که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده و دارای دیپلم افتخار از سازمان ملل متحد «یونسکو» است.
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