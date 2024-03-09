نمایندگان مجلس نقش ویژه ای در تحقق برنامه های توسعه مدارانه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر شنبه در دیدار با منتخبین مردم استان در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اسلامی، تقویت قدرت نظام اسلامی را در جهت حل مسائل و مشکلات مردم دانست و افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل دولت و مجلس و همه ارکان نظام اسلامی همیشه در راستای رفع مسائل و مشکلات مردم بوده است و امیدواریم با تشکیل دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی و تعامل، همکاری و هم افزایی بیشتر نمایندگان مجلس و سایر ارکان شاهد پیگیری‌های بیشتر و رفع مسائل و مشکلات مردم در مناطق مختلف ایران اسلامی باشیم.

وی در ادامه با اشاره به ریل گذاری روند توسعه و آبادانی و پیشرفت استان در سال‌های اخیر با کمک نمایندگان پیشین استان در مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد: با انسجام، وحدت و همدلی نمایندگان فعلی استان در مجلس شورای اسلامی بخش عمده‌ای از اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده برای توسعه استان به ثمر بنشیند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با قدردانی از تلاش نمایندگان قبلی استان در مجلس شورای اسلامی افزود: آماده همکاری و استفاده از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی جهت پیشبرد برنامه‌های های استان در حوزه‌های مختلف بویژه جذب اعتبارات برای اجرای پروژه‌های ملی در آذربایجان‌غربی هستیم.

معتمدیان همچنین به استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای توسعه متوازن استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: از همکاری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای بهبود شاخص‌ها و توسعه و تأمین زیرساخت‌ها استقبال می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از روند برگزاری دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری اظهارکرد: در ۴۵ سال گذشته و به طور متوسط هر ۱۳ ماه یک انتخابات در کشور برگزار شده و عزم جدی نظام اسلامی، برگزاری انتخابات در وقت معین و اعلام شده بوده و هیچ عاملی مانع برگزاری انتخابات در کشور نشده است.

استاندار آذربایجان غربی در پایان با قدردانی از حضور حماسی مردم استان در انتخابات ۱۱ اسفند ماه و تلاش دست اندکاران انتخابات در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: انتخابات در استان بر اساس راهبردهای تبیین شده از سوی مقام معظم رهبری به خوبی با همراهی مردم برگزار شد.

در این دیدار همچنین منتخبین مردم استان در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نیز با قدردانی از هیأت‌های اجرایی، نظارت، بازرسی، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در برگزاری انتخابات سالم و قانونمند در استان، از تلاش‌های جهادی و شبانه روزی استاندار آذربایجان غربی در شتاب بخشیدن به روند توسعه و آبادانی استان قدردانی کرده و آمادگی خود را در جهت تعامل وهم افزایی با دولت سیزدهم برای حل مسائل و مشکلات مردم اعلام کردند.