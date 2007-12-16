فراخوان مقاله "زن در آئینه تاریخ معاصر ایران"

به گزارش خبرگزاری مهر ، بدون تردید زنان دارای نقش و جایگاه مهمی در جامعه بشری بوده و یکی از دو رکن اصلی خلقت می باشند، اما پژوهش در این زمینه عمدتا بر اثبات یک وجه از زن داشته و نه آنچه خداوند از آن به عنوان احسن الخالقین یاد می کند.

از همین رو فرهنگسرای بانو بر آن است تا با مشارکت و همراهی موسسات پژوهشی و همچنین اندیشمندان ، محققان و کلیه علاقه مندان حوزه مطالعات زنان به بررسی و تحلیل فعالیت ها و نقش آفرینی های زن ایرانی در یکصد و پنجاه سال گذشته بپردازد و بدینوسیله از کلیه پژوهشگران دعوت می شود آثار خود را در محورهای موضوعی زیر در قالب مقاله به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

این محورها عبارتند از:

الف- زن در عصر قاجار

1- خانواده 2- اموراجتماعی (تعلیم و تربیت، فعالیت های اجتماعی و ...) 3- فرهنگ و هنر (وضعیت عمومی زنان) 4- علم و دین 5- اقتصاد (فعالیت های اقتصادی خانگی، اوقاف و ...) 6- سیاست (نهضت تنباکو، بلوای نان، نهضت مشروطه، زنان شاخص و بررسی ریشه های تجدد طلبی در اواخر دوره قاجار)

ب- زن ایرانی در عصر پهلوی اول

1- وضعیت عمومی (فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی) 2- بررسی تشکل های زنان (اهداف و پیامدها) 3- واقعه کشف حجاب 4- چهره زن در مطبوعات و سینما 5- زنان شاخص در زمینه های گوناگون علمی، فرهنگی و مذهبی 6- معصومیت و مظلومیت زن ایرانی

ج- زن در دوره پهلوی دوم

1- وضعیت عمومی (فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی) 2- زن و هنر (تئاتر، سینما و ...) 3- زنان دربار و هویت زدایی از زن ایرانی و سوء استفاده ها 4 - ماهیت زنان به خدمت گرفته شده در عرصه های سیاسی (فرخ پارسا، نمایندگی زن در مجلس و ...)

د- زن و انقلاب اسلامی

1- نقش زن در مبارزه سیاسی علیه رژیم پهلوی 2- زن در نگاه پیشگامان انقلاب اسلامی 3- احیاگران هویت زن ایرانی (بررسی گرایش شخصیت هایی که در احیای هویت زن ایرانی نقش موثر داشته اند مانند: ( امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، استاد شهید مطهری ، دکتر شریعتی) 4- زنان سرنوشت ساز عصر انقلابی (ملی شدن صنعت نفت - نهضت 15 خرداد - قیام 19 دی) 5- نقش زنان پس از انقلاب اسلامی (تولید علم، تولید فکر و اندیشه و ...)

ه - نقش زن در دفاع مقدس

1- فرهنگ دفاع مقدس 2- ایثارگری در دفاع مقدس (تامین نیازها، امور درمانی، رزمندگی)

مشخصات آثار ارسالی:

- مقالات ارسالی به صورت تایپ شده در قالب A4 در 10 الی 20 صفحه با فونت 13 PDF ارسال شود.

- روایتگری های شفاهی در قالب فایل صوتی و چکیده متن با مستندات زمینه باشند.

- ذکر منابع و ماخذ مستند و معتبر ضروری می باشد.

- آثار ارسالی باید از لحاظ محتوایی (تالیف یا ترجمه) اندیشمند، منتشر نشده، اصیل ، مستند و با نگاهی نو باشند.

- پذیرش آثار منوط به تایید دبیرخانه همایش می باشد.

- مهلت ارسال آثار تا تاریخ 25 دی 1386 می باشد.

تقدیر و تجلیل از آثار ارسالی:

- به تمامی مقالات مورد تایید دبیرخانه همایش یک ربع سکه بهار آزادی تعلق می گیرد.

- به مقالات راه یافته به مرحله داوری نهایی یک نیم سکه بهار ازادی تعلق می گیرد.

- به مقالات برگزیده هیئت داوران لوح تقدیر و جوائز نفیسی تقدیم می شود.

طریقه ارسال مقالات:

- فاکس به شماره 88789897

- ارسال به ایمیل به آدرس : farhangsarabano@yahoo.com

- آدرس دبیرخانه: خیابان ولیعصر، ضلح شمالی پارک ساعی، کوچه ساعی ، فرهنگسرای بانو

تلفن 88786275 - دورنگار 88799154 ، کد پستی : 1511913811