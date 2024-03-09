پروژه مسکن کریمان شهر اردستان پیشرفت بالای ۴۰ درصد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم صادقی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شهرستان اردستان حدود دو هزار و ۲۷۵ خانوار یا چهار هزار و ۷۱۶ نفر تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند همچنین تعداد ۱۵۰ بیمار خاص و صعب‌العلاج نیز تحت حمایت هستند که برای ارائه خدمات به این افراد باید کارت خاص بیماری را داشته باشند.

وی افزود: کمیته امداد موضوع توانمندسازی مددجویان را نیز در دستورکار دارد که در این راستا پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کاریابی انجام می‌شود و در سال جاری ۴۱ مورد پنل خورشیدی با همکاری اداره برق شهرستان به مددجویان تحت پوشش تحویل داده شده که در این راستا ۳۵ نفر دیگر نیز در نوبت هستند.

رئیس کمیته امداد اردستان خاطرنشان کرد: تاکنون در راستای تسهیلات اشتغالزایی، حدود ۵۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بانک معرفی شده‌اند که از این تعداد ۴۴ میلیارد تومان پرداختی صورت گرفته است.

صادقی تصریح کرد: صندوق امداد ولایت ویژه مددجویان کمیته امداد است که از این طریق به مددجویان وام‌هایی پرداخت می‌شود و تاکنون چهار میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان تسهیلات در موضوعات مختلف پرداخت شده است.

وی بیان کرد: در سال جاری مبلغ یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه مسکن به مددجویان پرداخت شده همچنین مجموع درآمدهای کمیته امداد نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته و حدود هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده است.

رئیس کمیته امداد اردستان در خصوص پروژه‌های مسکن، گفت: پروژه ۸۸ واحدی مسکن کریمان شهر اردستان بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پروژه ۱۴ واحدی شهر زواره نیز پیشرفت ۹۰ درصدی دارد که امیدواریم اوایل سال آینده افتتاح شود.

صادقی یادآور شد: کمیته امداد شهرستان سهم خود را در خصوص حمایت برای مددجویان مسکن کریمان پرداخت کرده و برای هر کدام یک از واحدها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.