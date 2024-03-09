۲۵۰ زندانی چشم انتظار آزادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی عصر شنبه در جشن آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی استان اردبیل، اظهار کرد: امسال از ظرفیت‌های مردمی و خیران استفاده کردیم تا در مناسبت‌های مختلف با جمع‌آوری کمک‌های خیران و مردم بتوانیم به آزادی زندانیان کمک کنیم.

وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۲۲ نفر محکوم مالی و زندانیان غیرعمد با ۴۹۹ میلیارد تومان محکومیت از زندان‌های استان آزاد شدند.

معاون دادگستری استان اردبیل گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز ۵۷ زندانی جرایم غیرعمد استان از زندان‌ها آزاد شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

خدادادی افزود: ستاد دیه استان برای آزادی این زندانیان ۴۱ میلیارد تومان منابع هزینه کرده تا در سال جدید و ایام پرخیر و برکت ماه رمضان این زندانیان در کنار خانواده‌های خود ایام خوشی را سپری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا همچنان از ظرفیت خیران و مشارکت آحاد مردم در جشن‌های گلریزان استفاده کرده تا ۲۵۰ چشم انتظار آزادی را از زندان‌های استان رها کرده تا به آغوش خانواده‌هایشان بازگردند.

خدادادی اضافه کرد: در ماه مبارک رمضان از فرصت پیش آمده نهایت بهره را خواهیم برد تا در مناطق مختلف استان جشن‌های گلریزان برگزار و اسباب آزادی زندانیان بیشماری نیز فراهم آید.

معاون دادگستری استان اردبیل بیان کرد: این زندانیان عمدتا به دلیل مشکلات مالی و عدم توان پرداخت به موقع مهریه و یا بدهی خود در زندان به سر می‌برند که ستاد دیه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی تلاش می‌کند تا از هر مناسبتی برای آزادی این زندانیان استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از خیران نام آشنای اردبیل که همکار و همراه ستاد دیه استان در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی هستند، تجلیل شد.