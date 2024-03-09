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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۵۷

نماینده ولی فقیه در مازندران:

برنامه های قرآنی تبلیغات اسلامی در مازندران خوب است

برنامه های قرآنی تبلیغات اسلامی در مازندران خوب است

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران برنامه های قرآنی اجرا شده توسط تبلیغات اسلامی را خوب توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی، اظهار کرد: سال آینده براساس جدول زمانی تکلیف‌ها و اطلاع‌رسانی جلسه شورای فرهنگ عمومی مشخص و جلسه فقط با حضور شخص مدعو انجام شود و به هیچ وجه نماینده قبول نکنیم تا شأن جلسه حفظ شود.

وی با اشاره به پیش رو بودن ماه مبارک رمضان، افزود: این ماه سازوکارهای خاص خودش را از نظر فضاسازی، تدبیر برای تهیه و تدارک نیازمندی‌ها و تشویق‌های لازم دارد و گردشگران حرمت این ماه را رعایت کنند.

آیت الله محمدی لائینی در بخش دیگری از این جلسه خاطرنشان کرد: در رابطه با بحث سرویس‌های بهداشتی در ایام ماه رمضان و تعطیلات سازمان میراث فرهنگی باید فکری کند زیرا طهارت برای اقامه نماز ضرورت دارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران خاطرنشان کرد: مساله دیگر این است که با هنجارشکنان عمدی برخورد شود، نکته دیگر اینکه سلسله برنامه‌های ورزشی در شب‌های ماه رمضان برگزار می‌شود این برنامه‌ها نباید با با برپایی نماز جماعت و برنامه‌های مذهبی همزمان باشد.

نماینده ولی فقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: دبیرخانه، نهادهایی مثل میراث، ستاد اقامه نماز، کانون‌های مساجد را باید در ماه رمضان و نوروز فعال کند تا مساجد و امامزاده‌های بین راهی که ضرورت‌های این ایام است فعالیت خوبی داشته باشند.

امام جمعه ساری ادامه داد: هیئات مذهبی باید همت کرده و در این ایام فضای چشم انداز را مذهبی‌تر و ارزشی‌تر کنند و دستگاه‌های نظارتی همچون امر به معروف و نهی از منکر و اماکن حتماً باید به وظیفه خود عمل کنند.

این مسئول تاکید کرد: کارهای فرهنگی و ایجابی به معنای این نیست که نظارت‌ها را نداشته باشیم و دستگاه‌های نظارتی هم باید در این ایام به وظایف خود توجه بیشتری داشته باشند.

آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه برنامه‌های قرآنی سازمان تبلیغات برنامه‌های خوبی است، تصریح کرد: تقریباً دو سوم مساجد ما غیرفعال و راکد هستند و برای خارج شدن از رکود تلاش کنیم.

کد مطلب 6050767

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