برنامه های قرآنی تبلیغات اسلامی در مازندران خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی، اظهار کرد: سال آینده براساس جدول زمانی تکلیف‌ها و اطلاع‌رسانی جلسه شورای فرهنگ عمومی مشخص و جلسه فقط با حضور شخص مدعو انجام شود و به هیچ وجه نماینده قبول نکنیم تا شأن جلسه حفظ شود.

وی با اشاره به پیش رو بودن ماه مبارک رمضان، افزود: این ماه سازوکارهای خاص خودش را از نظر فضاسازی، تدبیر برای تهیه و تدارک نیازمندی‌ها و تشویق‌های لازم دارد و گردشگران حرمت این ماه را رعایت کنند.

آیت الله محمدی لائینی در بخش دیگری از این جلسه خاطرنشان کرد: در رابطه با بحث سرویس‌های بهداشتی در ایام ماه رمضان و تعطیلات سازمان میراث فرهنگی باید فکری کند زیرا طهارت برای اقامه نماز ضرورت دارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران خاطرنشان کرد: مساله دیگر این است که با هنجارشکنان عمدی برخورد شود، نکته دیگر اینکه سلسله برنامه‌های ورزشی در شب‌های ماه رمضان برگزار می‌شود این برنامه‌ها نباید با با برپایی نماز جماعت و برنامه‌های مذهبی همزمان باشد.

نماینده ولی فقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: دبیرخانه، نهادهایی مثل میراث، ستاد اقامه نماز، کانون‌های مساجد را باید در ماه رمضان و نوروز فعال کند تا مساجد و امامزاده‌های بین راهی که ضرورت‌های این ایام است فعالیت خوبی داشته باشند.

امام جمعه ساری ادامه داد: هیئات مذهبی باید همت کرده و در این ایام فضای چشم انداز را مذهبی‌تر و ارزشی‌تر کنند و دستگاه‌های نظارتی همچون امر به معروف و نهی از منکر و اماکن حتماً باید به وظیفه خود عمل کنند.

این مسئول تاکید کرد: کارهای فرهنگی و ایجابی به معنای این نیست که نظارت‌ها را نداشته باشیم و دستگاه‌های نظارتی هم باید در این ایام به وظایف خود توجه بیشتری داشته باشند.

آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه برنامه‌های قرآنی سازمان تبلیغات برنامه‌های خوبی است، تصریح کرد: تقریباً دو سوم مساجد ما غیرفعال و راکد هستند و برای خارج شدن از رکود تلاش کنیم.