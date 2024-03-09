به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌نژاد عصر شنبه در در جلسه ستاد جوانی جمعیت و خانواده خراسان شمالی که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد انگیزه فرزندآوری برای زوج‌های جوان که تا پیش از این به عنوان یک فرهنگ اشتباه در جامعه نهادینه شده بود باید با فرهنگ‌سازی اصلاح شود.

وی ضمن قدردانی از تمام مدیرانی که در زمینه طرح جوانی جمعیت و خانواده تلاش می‌کنند، بر تسریع در روند پایش اطلاعات و واگذاری زمین جهت قانون جوانی جمعیت به متقاضیان مشمول این طرح تاکید کرد.

حسین‌نژاد تصریح کرد: مدیران و فرمانداران پایش‌ها و آمار نهایی متقاضیان را اعلام کنند تا کارها معطل نشده و با سرعت انجام شود و برای جلسات بعدی گزارشی از واگذاری زمین به افراد مشمول این طرح در استان داشته باشیم.