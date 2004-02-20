زمان انتخابات بازهم قابل تمديد است

به گزارش خبرگزاري مهر در اين نامه آمده است : عطف به نامه شماره 6777/30/82 مورخ 21/12/82 گزارشهاي واصله حاكي است :

1- تعداد زيادي صندوق راي در حوزه هاي مختلف به علت عدم حضور به موقع ناظران با مشكل آغاز راي مواجه بوده است اما در مقابل تعداد بسيار كمي از شعب به دليل تاخير حضور نماينده فرماندار با مشكل تاخير مواجه شده است.

2- گزارشهاي واصله و پيگيريهاي به عمل آمده حاكي است كه به محض آنكه شعبه اي درخواست تعرفه كرده است بلافاصله براي آن ارسال شده است.

3- زمان انتخابات بنا به درخواست مسوولان اجرايي حوزه هاي انتخابيه در مرحله اول يك ساعت تمديد شده و در صورت لزوم بازهم تمديد خواهد شد.