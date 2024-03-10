به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادرالاصلی پیش از ظهر یکشنبه در نطق میان دستور صد و بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار کرد: امیدوارم خداوند متعال در این روز و ساعات توفیق بندگی را از ما نگیرد و ما را آماده ماه میهمانی خود کند.

وی با گرامیداشت یاد شهدا گفت: اسفند، ماه شهادت فرماندهان بزرگ و سرداران شهید است، به همین مناسبت یاد همه شهدای انقلاب اسلامی و ۲۴ هزار شهید استان اصفهان و امام شهدا را گرامی می‌دانیم.

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از تلاش همکاران مدیریت شهری در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که موجب حضور پرشور مردم و تشکر رهبر انقلاب اسلامی شد تقدیر می‌کنیم. هفته گذشته از تلاش مدیریت شهری در این خصوص صحبت کردم و به اطلاع شهردار محترم اصفهان رسید که سپاسگزارم.

وی بیان کرد: در هفته پایانی سال ناگفته‌ها و گفته‌های فراوانی از امور انجام شده یا تعویق افتاده وجود دارد که در کنار همه اتفاقات خوب این روزها از جمله آماده سازی شهر برای استقبال از سال جدید و ماه مبارک رمضان که نمونه آن افتتاح نمایشگاه قرآن است، باید به آن‌ها پرداخت.

نادرالاصلی افزود: از دیگر اقدامات این روزها آرایش و پیرایش شهر در اجرای طرح‌های عمرانی به خصوص در حوزه حمل و نقل و راه و.. است اما خبرهای خوبی از بهینه سازی ظرفیت‌های شهری در دست نیست.

وی افزود: مدیریت شهری گزارشی در خصوص سرمایه گذاری و بهره‌وری مطلوب و فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌های چند هزار میلیاردی مانند بیمارستان خانواده بدهد که برای شهرداری ارزش مادی و معنوی دارد اما آن را رها کرده و مدیریت آن را به کسانی که نه عرق و نه تخصص لازم را دارند داده است، همچنین مشکلات عدیده کارخانه قند نقش جهان، بازی‌های سیاسی مدیریتی، به تعویق افتادن پرداخت‌ها و شیوع خبر تأخیر در پرداخت حقوق و عیدانه‌ها به کارگران از دیگر اخبار بد این روزهاست.

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مسائل درباره عدم صیانت از سرمایه‌های عظیم و تضییع بیت‌المال زیاد است و فعلاً از پرداختن به آن معذورم، اما متأسفانه با فرار رو به جلو ما را متهم به سرمایه سوزی می‌کنند.

وی در خصوص سرمایه‌های منقول و غیرمنقول بیان کرد: ما فرصت سرمایه سازی را از خود دریغ کرده‌ایم، از جلسات چند ساعته و فرصت گذاشتن برای گفتن مطالب بی ربط و با ربط اطلاع داریم و جایگاه شما را به عنوان شهردار اصفهان بلند مرتبه می‌دانیم، ای کاش از قبیل این جلسات را برای ما نمایندگان نیز می‌گذاشتند تا گفته شود که در این سال چه اتفاقات خوبی را باید برای مردم برای در حوزه‌های مختلف مانند محیط زیست، آلایندگی، تأمین آب و جاری شدن زاینده رود رقم می‌زدیم.

نادرالاصلی اظهار کرد: همچنین از همکاران خود که در مدیریت شهری لایحه‌ای را برای تأمین هزینه‌های انتقال طرح آب از جنوب به اصفهان آوردند تشکر می‌کنم.

وی در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: ای کاش از اوضاع مستقیماً مطلع می‌شدید، ما به شما و همکاران خود اعتقاد داریم، این مطالب گفته می‌شود اما نه از نظر مدیریت شورا پاسخی دارد و نه قرار است پاسخی داده شود، اما یادآوری باید کرد که در روزگاری نه چندان دور ما را به سوال خواهند کشاند و آن روز آشکار خواهد شد.