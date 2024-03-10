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۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۴۴

رییس شورای اسلامی شهر بیرجند:

شهردار بیرجند عزل شد/بهترین به مطالبات مردم بی توجه بود

شهردار بیرجند عزل شد/بهترین به مطالبات مردم بی توجه بود

بیرجند-رییس شورای شهر بیرجند گفت: از امروز شهرداری آقای بهترین وجه قانونی ندارد و آقای خسروی به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عبدالرزاق صبح یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: تعامل بین دستگاه‌ها و نهادها از جمله بین شورا و شهردار یک امر دو طرفه است که ما هم به آن باور داریم.

رئیس شورای اسلامی بیرجند بیان کرد: به نظر من پروژه‌های شهرداری و شهر بیرجند در دو سال گذشته قفل شده است که نمونه آن موضوع پادگان شهر و انتقال صنوف آلاینده، مباحث ترافیکی بیرجند و الحاق روستاها به شهر است.

عبدالرزاق گفت: متأسفانه بسیاری از خواسته‌های شورا که مطالبات به حق مردم بود مورد بی توجهی شهردار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ما انتقادات خود را به اطلاع شهردار نیز رساندیم ولی باز هم پاسخی به انتقادات ما داده نشد در حالی که کارها باید بر اساس تفاهم و تعامل انجام شود.

رئیس شورای اسلامی بیرجند گفت: به عنوان مثال بحث ما بر این بود که خیابان عدل و معلم همزمان باز شود تا گره ترافیکی رفع شود ولی شهردار بدون توجه به مطالبه شورا خیابان جدیدی را باز کرد.

عبدالرزاق با بیان اینکه شهرداری زیر مجموعه شورا است، گفت: اما متأسفانه شهرداری بیرجند زیر مجموعه شورا نیست و شهردار برخی دیگر از دستگاه‌ها شده است.

وی با بیان اینکه مردم انتقاد داشتند که چرا شهرداری یک جا با تخلفات ساخت و ساز برخورد و جایی دیگر برخورد نمی‌کند، اظهار کرد: حتی ما انتقادات مردم نسبت به برخی از جشن‌های دهه فجر در فرهنگسرای شهر را به اطلاع شهردار رساندیم ولی باز توجهی نشد.

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: در جلسه ۲۸ بهمن این موضوعات را بررسی کردیم و در نهایت مطرح کردیم که شهردار کفایت لازم برای ادامه کار را ندارد و با رأی گیری پنج نفر از هفت نفر در این زمینه اعلام موافقت شد.

عبدالرزاق اظهار کرد: در همین روزها بود که فرماندار بیرجند، استانداری و دستگاه‌های نظارتی و… با ما تماس گرفتند و گفتند با توجه به نزدیکی ایام انتخابات درباره مصوبه عزل شهردار دست نگه دارید.

وی یادآور شد: مصوبه را در زمانی به فرمانداری و هیأت تطبیق فرستادیم که جوابیه بعد از انتخابات بیاید.

رئیس شورای اسلامی بیرجند بیان کرد: زمان قانونی لازم در اختیار هیأت تطبیق ۱۴ روز بود که پاسخی نیامد.

عبدالرزاق گفت: از این نظر از امروز ۲۰ اسفند طبق قانون (تبصره هفت ماده ۹۰ قانون تشکیلات شورای شهر) مصوبه شورا مبنی بر عزل شهردار لازم الاجرا است و آقای بهترین صلاحیت ماندن در شهرداری را ندارد.

وی افزود: اکنون آقای حسن خسروی سرپرست شهرداری بیرجند است و شهردار در اولین فرصت انتخاب می‌شود.

کد مطلب 6051093

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      21 6
      پاسخ
      سلام چهره شهر تغییر کرده است اشتباه کردید از زحمات ایشون همه مردم راضی هستند
    • IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      15 2
      پاسخ
      به رانت خواری بی توجه بود ولی شهر چیز دیگری نشان می دهد
    • رضا IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      19 0
      پاسخ
      آقای عبدالرزاق نژاد تا به شما برای تخلف ساختمانی گیر دادن بهترین خراب شد
    • محمد IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      14 2
      پاسخ
      بیرجند بهترین شهر دنیا هست
    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      14 1
      پاسخ
      برنامه های فرهنگ سرا بسیار عالی بود ما چه گناهی کردیم که امثال شما در ۱۴۰۰ سال پیش زندگی می کنید
    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      6 10
      پاسخ
      بهترین گزینه برای شهرداری بیرجند جناب مهندس علی عدل هستن
      • IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
        5 8
        دقیقا
    • میلادخزایی IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      11 2
      پاسخ
      از روزی که اقای بهترین شهردار شد، تمام معابر درست کرد، جدول ها، جلو رانت خواری گرفت، من کارم پارکینک،اجاره بود تنها مسئولی بود که حتی پول پارکینگ به من داد، با اینکه میتونست نده، ازجیب خودش میداد همیشه، واقعا ناراحت شدم ازشنیدن این خبر، نمیذارن ادمهایی صادق، عادل کارکنن متاسفانه
      • Amir IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
        0 2
        مقامات ناظر هر چه تصمیم بگیرند صاحب نظر و نماینده مردم هستند و به دیده منت
      • محمد IR ۰۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
        3 0
        برای مردم شمال شهر زحمت زیادی کشید.چهل سال از انقلاب گذشته تنها شهرداری بود که به فکر مردم شمال شهر بود.بهترین ها را برای دکتربهترین آرزو دارم
    • IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      1 0
      پاسخ
      خدایا خودت بهتر میدانی چه کسی درست کار میکنه و چه کسی دروغ و دغل بازه ، اگر قابل هدایت هستن به راه راست هدایتشان کن ، وگرنه نیست و نابودشان بگردان، الهی امین
    • Amir IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حالا آقای عبدالرزاق دیدید کارها چطوری پیش می‌رود هر کس قدرتی دارد وارد کار شما می‌شود و نتیجه اینکه یک ماشین چند تا راننده دارد هر وقت کار درست بخواهد انجام شود کسی هست اخلال کند اینست که کار کشور پیش نمی‌رود نتیجه اکر همه در خانه بنشینند و حقوق بگیرند ممکن است مردم آسایش بیشتری داشته باشن
    • فریدون IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      4 0
      پاسخ
      متاسفانه آدمهای سالم اینجور جاها جایگاهی ندارن
    • AE ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      0 3
      پاسخ
      سلام خیلی خوشحال شدم‌از شنیدن این مطلب چون واقعا ایشون کاری برای شهر انجام ندادن حداقل کاری که می‌شد تغییر چهره ی شهر در مناسبات مختلف بود که متاسفانه چند سال هست که هیچ تغییری مشاهده نمیشد مثل شهر ارواح شده شهر ...
    • حسن IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      2 0
      پاسخ
      ولی شهر چیزی دیگه رو نشون میده.به نظر من خیلی موفق عمل کرده اند.
    • حمید IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      2 0
      پاسخ
      این به جای تقدیر و تشکر از جناب آقا دکتر هست شهردار های قبلی چیکار کردن نگاهی به شهر بندازید و از ماشین شیشه دودی استفاده نکنید تا چهره شهر را ببینید
    • قلی IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      2 0
      پاسخ
      توایران هر مسولی تا میاد راهبیفته وپیگیر مطالبات مردم باشه ودر حوزه کاری خود کاری انجام بده که به نفع مردم باشه سریع برکنارش میکنن
    • علی IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      2 0
      پاسخ
      تنها فردی که نگاه به محله پولدار فقیر نکرد از معابر آسفالت سنگفرش همجا یکسان بود
    • ایمان IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      2 0
      پاسخ
      باعث تأسف هست برای شوراهای بیرجند که یه مسئول خوب هم نمی‌توانند ببینند ، چون جنابعالی شورا هستی کسی نباید چیزی به شما بگه ، جالبه نماینده مردم خلاف بکنه یکی هم که قانون بخواد اجرا بکند باید عزل بشه ، تاسف داره
    • US ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      2 0
      پاسخ
      ایشان نباید به ساختمان اعضای شورا گیر بدهد
    • محمدزاده IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      1 4
      پاسخ
      به نظر من جناب مهندس عدل شایسته شهرداری می‌باشد تخصصی درکنار تجربه
    • جواد AE ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      0 2
      پاسخ
      از عزل آقای بهترین ناراحت شدم، امیدوارم یه شهردار خوب و کارآمد انتخاب کنید
    • جواد IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      0 3
      پاسخ
      از عزل آقای بهترین ناراحت شدم، امیدوارم یه شهردار خوب و کارآمد انتخاب کنید
    • علی IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      1 4
      پاسخ
      به نظر من بهترین گذینه برای شهردار بیرجندجناب مهندس علی عدل می باشد به خاطراین که کارش در همین کار می باشد واز ازای شورا تقاضا دارم که آقای مهندس عدل رابه عنوان شهردار بیرجند انتخاب کنید
    • IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      3 0
      پاسخ
      بهترین شهردار طی این چهل وچندسالی که ازانقلاب میگذره جناب دکتر بهترین بودند چرا نظر سنجی نمی‌کنید از مردم اینکه این آقا به یکی از اعضاشورا در حوزه ساخت غیرقانونی گیر بدهند کار درست وبه جایی بوده چرا کارهای ایشون ودلسوزیهای دکتر بهترین باید نادیده گرفته بشه همه مردم خوب می‌بینند ومیدونند چی شده

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