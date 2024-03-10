شهردار بیرجند عزل شد/بهترین به مطالبات مردم بی توجه بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عبدالرزاق صبح یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: تعامل بین دستگاه‌ها و نهادها از جمله بین شورا و شهردار یک امر دو طرفه است که ما هم به آن باور داریم.

رئیس شورای اسلامی بیرجند بیان کرد: به نظر من پروژه‌های شهرداری و شهر بیرجند در دو سال گذشته قفل شده است که نمونه آن موضوع پادگان شهر و انتقال صنوف آلاینده، مباحث ترافیکی بیرجند و الحاق روستاها به شهر است.

عبدالرزاق گفت: متأسفانه بسیاری از خواسته‌های شورا که مطالبات به حق مردم بود مورد بی توجهی شهردار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ما انتقادات خود را به اطلاع شهردار نیز رساندیم ولی باز هم پاسخی به انتقادات ما داده نشد در حالی که کارها باید بر اساس تفاهم و تعامل انجام شود.

رئیس شورای اسلامی بیرجند گفت: به عنوان مثال بحث ما بر این بود که خیابان عدل و معلم همزمان باز شود تا گره ترافیکی رفع شود ولی شهردار بدون توجه به مطالبه شورا خیابان جدیدی را باز کرد.

عبدالرزاق با بیان اینکه شهرداری زیر مجموعه شورا است، گفت: اما متأسفانه شهرداری بیرجند زیر مجموعه شورا نیست و شهردار برخی دیگر از دستگاه‌ها شده است.

وی با بیان اینکه مردم انتقاد داشتند که چرا شهرداری یک جا با تخلفات ساخت و ساز برخورد و جایی دیگر برخورد نمی‌کند، اظهار کرد: حتی ما انتقادات مردم نسبت به برخی از جشن‌های دهه فجر در فرهنگسرای شهر را به اطلاع شهردار رساندیم ولی باز توجهی نشد.

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: در جلسه ۲۸ بهمن این موضوعات را بررسی کردیم و در نهایت مطرح کردیم که شهردار کفایت لازم برای ادامه کار را ندارد و با رأی گیری پنج نفر از هفت نفر در این زمینه اعلام موافقت شد.

عبدالرزاق اظهار کرد: در همین روزها بود که فرماندار بیرجند، استانداری و دستگاه‌های نظارتی و… با ما تماس گرفتند و گفتند با توجه به نزدیکی ایام انتخابات درباره مصوبه عزل شهردار دست نگه دارید.

وی یادآور شد: مصوبه را در زمانی به فرمانداری و هیأت تطبیق فرستادیم که جوابیه بعد از انتخابات بیاید.

رئیس شورای اسلامی بیرجند بیان کرد: زمان قانونی لازم در اختیار هیأت تطبیق ۱۴ روز بود که پاسخی نیامد.

عبدالرزاق گفت: از این نظر از امروز ۲۰ اسفند طبق قانون (تبصره هفت ماده ۹۰ قانون تشکیلات شورای شهر) مصوبه شورا مبنی بر عزل شهردار لازم الاجرا است و آقای بهترین صلاحیت ماندن در شهرداری را ندارد.

وی افزود: اکنون آقای حسن خسروی سرپرست شهرداری بیرجند است و شهردار در اولین فرصت انتخاب می‌شود.