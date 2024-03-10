مانور سلامت نوروزی و ماه مبارک رمضان ۱۴۰۳ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه مانور سلامت نوروزی و ماه مبارک رمضان ۱۴۰۳ در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد.

این برنامه تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت.

جلسه هماهنگی و اجرای مانور این برنامه با حضور رئیس دانشگاه، معاونین، مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مسئولین مربوطه به صورت وبینار با شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های استان در سالن جلسات دانشگاه و همزمان با مانور نوروزی با حضور اکیپ‌هایی مختلف از مرکز بهداشت کرمانشاه برگزار شد.

در استان کرمانشاه ۲۴۰ بازرسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی در قالب ۱۲۰ تیم نظارتی آماده نظارت هستند.

نظارت‌ها از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۰ خواهد بود که بر کلیه مراکز تهیه توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی بین راهی و سر راهی، تردد کاروانهای راهیان نظارت بهداشتی خواهند داشت.

همشهریان محترم در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی با سامانه بهداشت ۱۹۰ تماس حاصل نمایند.