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۱ اسفند ۱۳۸۲، ۲۰:۰۰

پنتاگون تعيين زمان براي خروج نظاميان آمريكايي از عراق را غير ممكن دانست

وزارت دفاع آمريكا امروز اعلام كرد كه تعيين زمان دقيق براي خروج سربازان آمريكايي از عراق غير ممكن است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه وزارت دفاع آمريكا ( پنتاگون) امروز اعلام كرد كه اطمينان دارد كه حكومت آينده عراق با ادامه حضور نظاميان آمريكايي در عراق موافقت خواهد كرد .
سخنگوي پنتاگون گفت :" در حال حاضر نمي توان زمان حضور نظاميان آمريكايي را در عراق تعيين كرد . ما نمي خواهيم سربازانمان در جايي باشند كه از بودن آنها استقبال نمي شود . با اين وجودبه اعتقاد من اين درك وجود خواهد داشت كه نيروهاي ائتلاف براي استقرار امنيت در عراق بسيار مفيدند."
وي ابراز اميدواري كرد  مردم عراق اين مسئله را بفهمند و از حضورنظاميان آمريكايي در عراق استقبال كنند .  گفتني است دولت بوش از تعيين زمان ماندن نظاميان  آمريكايي در عراق و نحوه اين حضور پس از تسليم حاكميت به عراقيها خودداري مي كنند .

کد مطلب 60512

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