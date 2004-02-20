پنتاگون تعيين زمان براي خروج نظاميان آمريكايي از عراق را غير ممكن دانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه وزارت دفاع آمريكا ( پنتاگون) امروز اعلام كرد كه اطمينان دارد كه حكومت آينده عراق با ادامه حضور نظاميان آمريكايي در عراق موافقت خواهد كرد .

سخنگوي پنتاگون گفت :" در حال حاضر نمي توان زمان حضور نظاميان آمريكايي را در عراق تعيين كرد . ما نمي خواهيم سربازانمان در جايي باشند كه از بودن آنها استقبال نمي شود . با اين وجودبه اعتقاد من اين درك وجود خواهد داشت كه نيروهاي ائتلاف براي استقرار امنيت در عراق بسيار مفيدند."

وي ابراز اميدواري كرد مردم عراق اين مسئله را بفهمند و از حضورنظاميان آمريكايي در عراق استقبال كنند . گفتني است دولت بوش از تعيين زمان ماندن نظاميان آمريكايي در عراق و نحوه اين حضور پس از تسليم حاكميت به عراقيها خودداري مي كنند .