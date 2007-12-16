مسئول دبیرخانه کتاب سال حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: در نشست مشترک معاون پژوهشی حوزه و معاون فرهنگی وزارت ارشاد، محورهای مختلف همکاری میان این دو نهاد مورد بررسی قرار گرفت که حمایت از کتاب سال حوزه نیز به عنوان شاخه ای از این همکاریها مورد تصویب قرار گرفت.

علیرضا زهیری افزود: از نتایج این نشست، امضای توافقنامه کتاب سال حوزه و خانه کتاب با هدف حمایت از پژوهشگران برتر حوزوی شرکت کننده در این همایش بود که کمک به اجرای همایش کتاب سال حوزه، حمایت از پژوهشگران برگزیده و اهدای بن الکترونیکی کتاب به پژوهشگران شرکت کننده درهمایش بخشی از این توافقنامه بود.

وی افزود: مراحل نهایی این توافقنامه به اتمام رسیده و پیش بینی می شود تا دو هفته دیگر این تفاهم نامه به امضا برسد.