انتخابات در سراسر كشور تا ساعت 21 تمديد شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين اطلاعيه آمده است با عنايت به گزارشهاي واصله از حوزه هاي انتخابيه مبني بردرخواست تمديد مهلت اخذ راي و نظر به موافقت وزير كشور با استناد به تبصره 4 ماده 10 قانون انتخابات مجلس ، بدينوسيله زمان اخذ راي به مدت يك ساعت يعني تا ساعت 21 به استثناي حوزه هاي انتخابيه ممسني ، سپيدان و سروستان و كربال و كوار تا ساعت 21 تمديد شد .

اين در حالي است كه ستاد انتخابات در اطلاعيه قبلي انتخابات را تنها در 22 استان تمديد كرده بود .

