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۱ اسفند ۱۳۸۲، ۲۰:۱۶

ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد

انتخابات در سراسر كشور تا ساعت 21 تمديد شد

ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه جديدي اعلام كرد: انتخابات مجلس هفتم در سراسر كشور به جز چند شهر تمديد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين اطلاعيه آمده است با عنايت به گزارشهاي واصله از حوزه هاي انتخابيه مبني بردرخواست تمديد مهلت اخذ راي و نظر به موافقت وزير كشور با استناد به تبصره 4 ماده 10 قانون انتخابات مجلس ، بدينوسيله زمان اخذ راي به مدت يك ساعت يعني تا ساعت 21 به استثناي حوزه هاي انتخابيه ممسني ، سپيدان و سروستان و كربال و كوار تا ساعت 21 تمديد شد.
اين در حالي است كه ستاد انتخابات در اطلاعيه قبلي انتخابات را تنها در 22 استان تمديد كرده بود .
کد مطلب 60514

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