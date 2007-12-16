عملیات اجرایی شهرک صنعتی بابلسر و گلوگاه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت شب گذشته در جلسه پیگیری مصوبات سفر دولت به مازندران اظهار داشت: 10 هکتار از شهرک صنغتی بابلسر دهه فجر امسال قابل بهره برداری خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: صنایع لبنی در مازندران اشباع شده است و باید صنایع تبدیلی بیشتری در استان احداث شود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه توسعه شهرک صنعتی سلمان شهر منوط به مجوز وزیر علوم است، عنوان کرد: به زودی شهرک صنعتی نوشهر با وسعت 50 هکتار به بهره برداری می رسد.

شفقت با بیان اینکه مکان یابی احداث شهرک صنعتی در شهرهای نوشهر، چالوس و تنکابن صورت گرفته است، ادامه داد: در سفر هیئت دولت به مازندران، توسعه شهرک صنعتی نوشهر انجام شد.

وی در ادامه با اشاره به توسعه شهرک صنعتی سلمانشهر از 15 به 35 هکتار از آغاز عملیات اچرایی شهرک صنعتی رامسر دهه فجر امسال خبر داد.

این مسئول همچنین از پیگیری زمین برای توسعه شهرک صنعتی آمل خبر داد.