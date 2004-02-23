فردا در تاريخ

ورود عمر سعد به كربلا :





در چنين روزي در سال 61 ه ق عمربن سعد ابي وقاص به كربلا، به همراه چهار هزار نفر از سپاه كوفه وارد منطقه كربلا شد . وي قصد داشت گفتگوهاي خود را با امام حسين ع براى وادار كردن آن حضرت به بيعت و تسليم شدن ، آغاز كند . عمربن سعد

با چهار هزار كس در فرداى روزى كه حسين ع در كربلا فرود آمده بود يعنى روز سوم محرم بدين سرزمين وارد شد.ابن زياد قبلا حكومت رى را به وى وعده داده و با او چهارهزار سرباز روانه كرده بود، كه در جنگ ديلم وارد شود، اما همين كه اطلاع يافت حسين ع بدانجا رسيده است، وى را به كربلا روانه ساخت، و به او گفت: وقتى از كار حسين فراغت يافتى به طرف رى حركت كن.ابن سعد ابتدا به ابن زياد گفت: مرا از اين امر معذور دار.اما ابن زياد گفت: در اين صورت از حكومت رى معزول هستى.ابن سعد در انديشه فرو رفت و از وى مهلت خواست .با ياران خود به مشورت پرداخت.آنها نيز وى را از اين امر بر حذر داشتند.پس آن شب را همچنان در اين فكر به سر برد و اشعارى مى‏خواند كه همگى مى‏شنيدند . سپس حمزة بن مغيرة بن شعبه خواهر زاده وى بيامد و گفت: دايى جان تو را به خدا سوگند مى‏دهم به مقابله حسين ع مرو كه گناه پروردگارت كرده‏اى و رعايت خويشاوندى نكرده‏اى .به خدا چنانچه از دنيا و مال خويش بگذرى و حكومت همه زمين را داشته باشى و واگذارى، از آن بهتر كه با ريختن خون حسين به ديدار خدا روى.ابن سعد گفت: ان شاء الله نمى‏روم . سپس عمر بن سعد نزد ابن زياد رفت و گفت: مگر حكومت رى را به من واگذار نكرده‏اى؟ مردم نيز از اين امر اطلاع دارند.از اين رو بهتر نيست كه مرا به جانب رى بفرستى و يكى ديگر از اشراف كوفه را براى نبرد با امام حسين روانه سازى؟ آنگاه عده‏اى از افراد سرشناس كوفه را براى ابن زياد نام برد.ابن زياد در پاسخ او گفت: من در اين مورد با تو مشورت نكردم.چنانچه خود مايل هستى، فرماندهى سپاه را به عهده گير.در غير اين صورت از حكومت رى معزول خواهى بود. عمر بن سعد گفت: حال كه چنين است خواهم رفت و بدين ترتيب نبرد با امام حسين ع را پذيرفت .پس ابن سعد با چهار هزار سرباز جهت مقابله با حسين ع به راه افتاد و حر و يارانش نيز زير نظر وى قرار گرفتند.از اين رو تعداد نظاميان آنها به پنج هزار نفر رسيد.ديرى نپاييد كه شمر نيز با چهار هزار سرباز سررسيد.ابن زياد در پى آنها باز هم دو هزار سرباز به فرماندهى يزيد بن ركاب كلبى، حصين بن تميم سكونى با چهار هزار نفر، فلان مازنى همراه با سه هزار نفر و نصر بن فلان را با دو هزار سرباز روانه كربلا ساخت.و تا روز ششم محرم تعداد نظاميانى كه روانه مى‏ساخت همچنان اضافه مى‏كرد.با كعب بن طلحه سه هزار، و شبت بن ربعى رياحى با هزار سرباز و حجار بن ابجر نيز با هزار نفر و با اين عده جمعا بيست و پنج هزار به كربلا روانه كرده بود.و باز هم تا آنجا كه مى‏توانست افراد نظامى خود را افزايش مى‏داد.چنان كه مدتى نگذشت كه تعداد سواره و پياده سربازان او را تا سى هزار نوشته‏اند.شيخ مفيد در كتاب ارشاد به روايت امام صادق ع تعداد نظاميان را سى هزار ذكر كرده، اما در تاريخ طبرى آمده است كه: عمر بن سعد با چهار هزار نفر از كوفه به كربلا وارد شد.سبط ابن جوزى در تذكرة الخواص چنين آورده است: ابن زياد، عمر بن سعد را با چهار هزار سرباز جهت مقابله با حسين ع بفرستاد و با پانصد سوار نيز آنان را جهت نظارت بر آب مجهز ساخت.مسعودى مى‏گويد: همه افرادى كه در نبرد با حسين ع روانه كربلا شدند به خصوص از اهالى كوفه بودند.طبرى در جايى ديگر از كتاب خود جنگ آوران ابن سعد را شش هزار نفر ذكر كرده است.ه سبط ابن جوزى مى‏گويد: همه ياران ابن سعد چهار هزار نفر بوده‏اند صحيح به نظر نمى‏رسد، زيرا مطابق همه روايات، عدد چهار هزار همان كسانى بوده‏اند كه همراه با خود او به كربلا آمدند و پس از آن ابن زياد تعداد بسيارى را به كمك او فرستاد و شيخ مفيد نيز اين امر را تاييد كرده است، و حر نيز با همراهان خود به او پيوسته بود.و روايت شيخ مفيد كه تعداد آنان را شش هزار آورده نيز مردود خواهد بود.از اين رو همان رقم سى هزار صحيح‏تر به نظر مى‏رسد.به هر حال ابن زياد به ابن سعد نوشت: با آن همه كسان و تجهيزات كه براى تو فراهم كرده‏ام جاى هيچ گونه بهانه‏اى باقى نمانده است.پس به شدت در كار خود بكوش تا هر صبح و شام مرا در جريان امر قرار دهى، و اين در موقعى بود كه شش روز از ماه محرم مى‏گذشت. عمر بن سعد ابتدا خواست شخصى را سوى حسين ع فرستد تا از او بپرسد براى چه آمده و چه مى‏خواهد؟ ، پس اين مطلب را به سران لشگر خود عرضه كرد.اما همگى از پذيرفتن اين امر خوددارى كردند، زيرا از حسين ع شرم داشتند.چون خود در رديف كسانى بودند كه با نوشتن نامه وى را به كوفه دعوت كرده بودند.در اين اثنا كثير بن عبد الله شعبى كه يكه سوارى دلير بود و از هيچ كارى روى گردان نبود برخاست و گفت: من پيش وى مى‏روم.سوگند به خدا چنانچه بخواهى به غافلگيرى او را خواهم كشت.ابن سعد گفت: نمى‏خواهم به غافلگيرى كشته شود.نزد وى برو و بپرس براى چه آمده است؟ پس كثير به نزد امام شتافت.همين كه ابو ثمامه صائدى او را بديد، به حسين ع گفت: اى ابو عبد الله، خدايت قرين صلاح بدارد.شرورترين مردم زمين كه به خونريزى و بى‏پروايى در كشتن از همه جسورتر است سوى تو آمده.پس ابو ثمامه برخاست و نزديك وى رفت و گفت: شمشير خويش را بگذار.گفت: نه، من فرستاده‏ام، و براى كسى كرامتى نمى‏بينم.من پيامى دارم.چنانچه مى‏شنويد، مى‏رسانم، و اگر ابا داريد از پيش شما باز مى‏گردم. ابو ثمامه گفت: من دسته شمشيرت را مى‏گيرم.آنگاه سخن خويش را بگوى. گفت: به اين شمشير هرگز نبايد دست بزنى.ابو ثمامه گفت: پس پيامت را به من بگو و من از طرف تو مى‏رسانم.نمى‏گذارم به او نزديك شوى كه تو بدكاره‏اى.پس به يكديگر ناسزا گفتند و كثير پيش عمر بن سعد شتافت و قضيه را با وى گفت.سپس عمر بن سعد، قرة بن قيس حنظلى را پيش خواند و او را نزد امام حسين ع فرستاد.قره سوى امام حركت كرد.و چون حسين ع او را بديد كه مى‏آيد گفت: اين مرد را مى‏شناسيد؟ حبيب بن مظاهر گفت: بله، اين يكى از طايفه حنظله است از قبيله تميم، خواهر زاده ماست .من او را در عقيده و رأى نيكو مى‏پنداشتم و گمان نداشتم در اينجا حاضر شود.قره بيامد و به حسين ع سلام گفت و پيام عمر بن سعد را به وى رسانيد.امام بدو گفت: مردم شهر شما به من نوشته‏اند و مرا به اينجا دعوت كرده‏اند.حال چنانچه مرا از آمدن خوش نداريد، باز مى‏گردم.پس از آن حبيب بن مظاهر گفت: اى قره، واى بر تو.چرا در جمع قوم ستمگر باز مى‏گردى؟ ، اين مرد را كه خداوند به وسيله پدرانش ما و تو را كرامت بخشيده است، يارى كن.قره در پاسخ او گفت: نزد يار خود باز مى‏گردم و پاسخ حسين ع را بيان مى‏كنم.آنگاه انديشه مى‏كنم .پس نزد عمر بن سعد رفت و خبر را با وى بگفت.ابن سعد گفت: اميدوارم، خداوند مرا از پيكار با او معاف بدارد.سپس اين جريان را براى ابن زياد نوشت.همين كه ابن زياد نامه ابن سعد را خواند گفت: ا ينك كه پنجه‏هاى ما به او بند شده. اميد رهايى دارد. اما ديگر مفرى نخواهد بود. ديرى نپاييد كه به عمر بن سعد نوشت: به حسين بگو او و همه يارانش با يزيد بيعت كنند و چون چنين كرد رأى خويش را خواهيم گفت .همين كه نامه به عمر بن سعد رسيد گفت: از آن بيم دارم كه ابن زياد راه سلامت را نپذيرد . (سيد محسن امين ، ترجمه علي حجتي كرماني ، سيره معصومان، ج 4، ص 141)





خلع المستعين بالله از قدرت :

در چنين روزي در سال 252 هجرى قمرى احمد بن محمد بن معتصم ، معروف به المستعين بالله از قدرت خلع شد . وي در ربيع الاول سال 248 قمرى ، پس از مرگ المنتصر بالله به قدرت رسيد.المستعين بالله پس از منتصر عباسي به حكومت رسيد . او از سوي بر خي از فرمانداران لشكري مورد حمايت قرار داشت و البته برخي از آنان نيز معتز را شايسته خليفه گري مي دانستند به همين دليل وي پس از چند سال خلافت از قدرت خلع شد .



روز خواجه نصير الدين طوسي :

خواجه نصير الدين طوسي در يازدهم جمادي الاول سال 597 ه ق ديده به جهان گشود . نامش را محمد گذاردند و بعدها به القابي نظير نصير الدين ، محقق طوسي ، استاد البشر و خواجه شهرت يافت . وي پس از فراگيري مقدمات علوم در شهر طوس ، در نزد نورالدين علي بن محمد شيعي به فراگيري علوم مختلف پرداخت . محمد در شهر طوس به نزد استادش نصير الدين عبد الله بن حمزه لباس مقدس عالمان دين را به تن كرد و بعدها توانست كتاب قانون ابن سينا را نزد قطب الدين مصري شافعي بياموزد . وي پس از آن به ري شتافت و با دانشوران بزرگي چون ميثم بن علي ميثم بحراني محشور شد . او سپس به عراق رفت و در آنجا به تكميل يافته هاي علمي خود پرداخت . پس از آنكه اسماعيليان به عنوان فرقه اي موثر و سياسي فعاليت خود را در قلاع مختلف ايران آغاز نمودند ، خواجه را به سوي خويش خواندند . نصير الدين طوسي حدود 26 سال در قلاع اسماعيليه به سر برد و در اين دوران لحظه اي از تلاش هاي علمي خويش بازننشست . او در اين مدت كتاب هايي چون شرح اشارت ابن سينا ، تحرير اقليدس ، تولي و تبري و اخلاق ناصري را به رشته تحرير در آورد . خواجه همچنين پس از آنكه هلاكو خان مغول تاج و تخت اسماعيليلان را برچيد ، با تدبير و درايت عالمانه اش توانست از به آتش كشيده شدن كتابخانه بزرگ حسن صباح در قلعه الموت به دست مغولان جلوگيري نمايد . او در سال 656 ه ق رصد خانه مراغه را تاسيس كرد و همچنين دست به تجهيز كتابخانه اين رصدخانه عظيم زد . خواجه در دوران تدريس خود شاگردان بسياري را نيز تربيت كرد كه از ميان آنها مي توان به علامه حلي ، قطب الدين شيرازي ، ابراهيم حموي جويني ، اثير الدين اوماني و مجد الدين طوسي اشاره كرد . خواجه عظيم الشان در علوم مختلف دوران خود در صدر علما قرار داشت . وي در رياضيات ، فلسفه ، كلام ، اخلاق و ادبيات از سرآمدان دهر بود و دوست و دشمن بر اين امر اذعان داشتند . غير از كتبي كه از آن ياد شد ، وي كتب مختلفي را به رشته تحرير در آورد كه از ميان آنها مي توان به قواعد العقايد ، اوصاف الاشراف ، تحرير اقليدس ، تحرير مجسطي ، اساس الاقتباس ، زيج ايلخاني ، اثبات الجواهر ، اثبات اللوح المحفوظ ، اشكال الكرويه ، شرح اصول كافي ، رساله اي در كليات طب و تجريد الهندسه اشاره كرد . آن عالم رباني سرانجام در چنين روزي در سال 673 ه ق پس ا زعمري تلاش در جهت احياي علوم و معارف اسلامي ديده از جهان فروبست .

تولد ابن بطوطه :

در چنين روزي در سال 1304 ميلادي ( 703 ميلادي ) محمدبن عبدالله لواتى مورخ و سفرنامه نويس مسلمان در شهر طنجه مغرب، ديده به جهان گشود . وي در سال‏779 هجرى در موطن خود طنجه درگذشت و در مسجد كوچك ، مدفون گرديد. ابن‏بطوطه در طول زندگي خود به نقاط مختلف دنيا سركشيد و از مناطق مختلف ديدن كرد . وي از شمال افريقا تا اسكندريه و قاهره و مصر عليا به قصد عبور از بحراحمر به جده و مكه جهت انجام فريضه حج‏ گذر كرد ، ولى به لحاظ ناامنى راه از آن جا به شام و فلسطين برگشت و از آن راه عازم مكه شد . وي پس از حج راهى عراق و موصل و دياربكر و از آن راه داخل ايران گرديد. ابن بطوطه دوباره حج گزارد و به جنوب ايران از راه دريا و خشكى تا جزيره هرمز رسيد. وي براى نوبت‏سوم به حج رفته از راه مصر و شام به قسطنطنيه و آسياى صغير و تركستان و افغانستان و ايران و هند رفته هفت‏سال در دهلى ماند و از آنجا به چين رفت و پس از توقف حدود يكسال‏ونيم در چين، از راه جزيره سيلان و بنگال و هند اقصى به جزيرة‏العرب آمده به ظفار رسيد. پس از بازديد مجدد از ايران و عراق و شام و مصر و انجام حج نوبت چهارم، به شمال افريقا آمده در مغرب در شهر (فاس) مدتى توقف كرده به غرناطه (آندلس) رفته و به افريقا برگشت و از بلاد زنج و مالى و كشورهاى مجاور ديدن كرده به مغرب برگشت. اين خط سير در نقشه ضميمه منعكس است. ابن‏بطوطه چنان كه خواهيم گفت چهار بار از نواحى مختلف، از ايران ديدن كرده است . او در مدت 74 سال عمر خويش سي سال را در سفر گذراند و به ديدار كشور هاي مختلف جهان رفت و يكي از

معتبرترين سفر نامه هاي تاريخي و جغرافيايي جهان را از خود به يادگار نهاد.



ملاقات علا و هندرسن :

در چنين روزي در سال 1331ه ش علا نخست وزير وقت ايران به ملاقات لوي هندرسن رفت و او را از مذاكراتي كه با هفت نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي در جريان بود مطلع كرد. اين نمايندگان معتقد بودند: افسران ارتش بايد از نخست وزير دستور بگيرند، دشمنان دكتر مصدق به دربار راه داده نشوند و تقسيم اراضي سلطنتي ميان رعايا متوقف گردد.علا يك مهره خود فروخته به بيگانه بود . همچنين در چنين روزي در سال 1331حسين مكي در يك تماس تلفني با حسين علا از او خواست كه شاه را از مصالحه با دكتر مصدق باز دارد.در همين روز در سال 1331 نه تن از نمايندگان فراكسيون نهضت ملي در منزل مصدق حاضر شدند و پيام شاه مبني بر پشتيباني از مصدق را به اطلاع وي رساندند.



تشكيل دادگاه انقلاب اسلامي :





در چنين روزي در سال 1357 حضرت امام خميني ره طي حكمي حجه الاسلام خلخالي را به تشكيل دادگاه انقلاب اسلامي فراخواندند . متن حكم به اين شرح است :

جناب حجه الاسلام آقاي حاج شيخ صادق خلخالي دامت افاضاته

به جنابعالي ماموريت داده مي شود تا در دادگاهي كه براي محاكمه متهمين و زندانيان تشكيل مي شود حضور به هم رسانده و پس از تماميت مقدمات محاكمه با موازين شرعيه حكم شرعي صادر كنيد .

روح الله الموسوي الخميني

( صحيفه نور ، ج6 ، ص 215)

اين حكم را مي توان نقطه آغازين تشكيل دادگاه انقلاب اسلامي دانست . دادگاه انقلاب اسلامي پس از تصويب قانون اساسي به عنوان يكي از دادگاههاي بدنه دادگستري جمهوري اسلامي در آمد كه داراي صلاحيت ذاتي نسبت ديگر دادگاههاي دادگستري است .



آغاز عمليات والفجر 9 :





درچنين روزي در سال 1364 هجري شمسي عمليات والفجر 9 با رمز يا الله، يا الله، يا الله آغاز شد. از نيمه دوم سال 1364

ه ش زمينه هاي اصلي شدن جنگ در جبهه شمال بروز كرد و نخستين نبردي كه با اين هدف پنهان به اجرا در آمد والفجر نه بود . اين عمليات با هدف گشودن جبهه اي گسترده در منطقه سليمانيه و جلوگيري از تمركز ارتش عراق در منطقه عمليات والفجر هشت به اجرا در آمد و طي آن منطقه وسيعي آزاد شد كه در صورت تثبيت تاثير آن در سرنوشت جنگ محتمل بود . اما دو هفته بعد به دليل پاره اي نابساماني ها منطقه آزاد شده سقوط كرد . اين عمليات در منطقه عمومي سليمانيه وچوارتاي عراق با تك نيمه گسترده و به فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آغاز شد . در عمليات ياد شده دشمن بعثي بيش از 1500 كشته و زخمي و 134 نفر اسير داد . همچنين يك هواپيما ، يك بالگردان ، بيست تانك و نفر بر و نود نفربر از دشمن بعثي منهدم شدند .



عمليات نامنظم ظفر 6 :





درچنين روزي در سال 1366 هجري شمسي ، عمليات نامنظم ظفر 6 تحت فرماندهي نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در شرق استان كركوك آغاز شد . در نتيجه اين عمليات ارتفاعات گرده ناصر ، گرده مقبره ، گرده قالي ، گرده سو و ارتفاع 606 به تصرف نيروهاي اسلام در آمد . در اين حمله همچنين بيش از 220 نفر از نيروهاي عراق كشته و زخمي شدند .

همچنين رزمندگان اسلام پس از تسلط بر پل مهم باصره سه پايگاه ديگر از جمله پادگان گردان مستقل پياده مكانيزه از سپاه يكم را به تصرف خود در آوردند و تعداد 100 تن از آنها را كشته و 20 نفر را به اسارت گرفتند . در محور شرق سنگاو نيز پايگاهها و مواضع عراق مورد تهاجم و ضربات سنگين سپاه اسلام قرارگرفت .





ترور احمد ماهر پاشا :

در چنين روزي در سال 1945 ميلادي احمد ماهر پاشا نخست وزير مصر ، ترور شد . وي پس از آنكه متن اعلان جنگ مصر به كشورهاي آلمان و متحدانش را در پارلمان مصرقرائت كرد ، به ضرب گلوله يكي از مخالفان كشته شد.



استقلال مكزيك :

