فردا در تاريخ

ورود عمر سعد به كربلا :
در چنين روزي در سال 61 ه ق عمربن سعد ابي وقاص به كربلا، به همراه چهار هزار نفر از سپاه كوفه وارد منطقه كربلا شد . وي قصد داشت گفتگوهاي خود را با امام حسين ع براى وادار كردن آن حضرت به بيعت و تسليم شدن ، آغاز كند . عمربن سعد
با چهار هزار كس در فرداى روزى كه حسين ع در كربلا فرود آمده بود يعنى روز سوم محرم بدين سرزمين وارد شد.ابن زياد قبلا حكومت رى را به وى وعده داده و با او چهارهزار سرباز روانه كرده بود، كه در جنگ ديلم وارد شود، اما همين كه اطلاع يافت حسين ع بدانجا رسيده است، وى را به كربلا روانه ساخت، و به او گفت: وقتى از كار حسين فراغت يافتى به طرف رى حركت كن.ابن سعد ابتدا به ابن زياد گفت: مرا از اين امر معذور دار.اما ابن زياد گفت: در اين صورت از حكومت رى معزول هستى.ابن سعد در انديشه فرو رفت و از وى مهلت خواست .با ياران خود به مشورت پرداخت.آنها نيز وى را از اين امر بر حذر داشتند.پس آن شب را همچنان در اين فكر به سر برد و اشعارى مىخواند كه همگى مىشنيدند . سپس حمزة بن مغيرة بن شعبه خواهر زاده وى بيامد و گفت: دايى جان تو را به خدا سوگند مىدهم به مقابله حسين ع مرو كه گناه پروردگارت كردهاى و رعايت خويشاوندى نكردهاى .به خدا چنانچه از دنيا و مال خويش بگذرى و حكومت همه زمين را داشته باشى و واگذارى، از آن بهتر كه با ريختن خون حسين به ديدار خدا روى.ابن سعد گفت: ان شاء الله نمىروم . سپس عمر بن سعد نزد ابن زياد رفت و گفت: مگر حكومت رى را به من واگذار نكردهاى؟ مردم نيز از اين امر اطلاع دارند.از اين رو بهتر نيست كه مرا به جانب رى بفرستى و يكى ديگر از اشراف كوفه را براى نبرد با امام حسين روانه سازى؟ آنگاه عدهاى از افراد سرشناس كوفه را براى ابن زياد نام برد.ابن زياد در پاسخ او گفت: من در اين مورد با تو مشورت نكردم.چنانچه خود مايل هستى، فرماندهى سپاه را به عهده گير.در غير اين صورت از حكومت رى معزول خواهى بود. عمر بن سعد گفت: حال كه چنين است خواهم رفت و بدين ترتيب نبرد با امام حسين ع را پذيرفت .پس ابن سعد با چهار هزار سرباز جهت مقابله با حسين ع به راه افتاد و حر و يارانش نيز زير نظر وى قرار گرفتند.از اين رو تعداد نظاميان آنها به پنج هزار نفر رسيد.ديرى نپاييد كه شمر نيز با چهار هزار سرباز سررسيد.ابن زياد در پى آنها باز هم دو هزار سرباز به فرماندهى يزيد بن ركاب كلبى، حصين بن تميم سكونى با چهار هزار نفر، فلان مازنى همراه با سه هزار نفر و نصر بن فلان را با دو هزار سرباز روانه كربلا ساخت.و تا روز ششم محرم تعداد نظاميانى كه روانه مىساخت همچنان اضافه مىكرد.با كعب بن طلحه سه هزار، و شبت بن ربعى رياحى با هزار سرباز و حجار بن ابجر نيز با هزار نفر و با اين عده جمعا بيست و پنج هزار به كربلا روانه كرده بود.و باز هم تا آنجا كه مىتوانست افراد نظامى خود را افزايش مىداد.چنان كه مدتى نگذشت كه تعداد سواره و پياده سربازان او را تا سى هزار نوشتهاند.شيخ مفيد در كتاب ارشاد به روايت امام صادق ع تعداد نظاميان را سى هزار ذكر كرده، اما در تاريخ طبرى آمده است كه: عمر بن سعد با چهار هزار نفر از كوفه به كربلا وارد شد.سبط ابن جوزى در تذكرة الخواص چنين آورده است: ابن زياد، عمر بن سعد را با چهار هزار سرباز جهت مقابله با حسين ع بفرستاد و با پانصد سوار نيز آنان را جهت نظارت بر آب مجهز ساخت.مسعودى مىگويد: همه افرادى كه در نبرد با حسين ع روانه كربلا شدند به خصوص از اهالى كوفه بودند.طبرى در جايى ديگر از كتاب خود جنگ آوران ابن سعد را شش هزار نفر ذكر كرده است.ه سبط ابن جوزى مىگويد: همه ياران ابن سعد چهار هزار نفر بودهاند صحيح به نظر نمىرسد، زيرا مطابق همه روايات، عدد چهار هزار همان كسانى بودهاند كه همراه با خود او به كربلا آمدند و پس از آن ابن زياد تعداد بسيارى را به كمك او فرستاد و شيخ مفيد نيز اين امر را تاييد كرده است، و حر نيز با همراهان خود به او پيوسته بود.و روايت شيخ مفيد كه تعداد آنان را شش هزار آورده نيز مردود خواهد بود.از اين رو همان رقم سى هزار صحيحتر به نظر مىرسد.به هر حال ابن زياد به ابن سعد نوشت: با آن همه كسان و تجهيزات كه براى تو فراهم كردهام جاى هيچ گونه بهانهاى باقى نمانده است.پس به شدت در كار خود بكوش تا هر صبح و شام مرا در جريان امر قرار دهى، و اين در موقعى بود كه شش روز از ماه محرم مىگذشت. عمر بن سعد ابتدا خواست شخصى را سوى حسين ع فرستد تا از او بپرسد براى چه آمده و چه مىخواهد؟ ، پس اين مطلب را به سران لشگر خود عرضه كرد.اما همگى از پذيرفتن اين امر خوددارى كردند، زيرا از حسين ع شرم داشتند.چون خود در رديف كسانى بودند كه با نوشتن نامه وى را به كوفه دعوت كرده بودند.در اين اثنا كثير بن عبد الله شعبى كه يكه سوارى دلير بود و از هيچ كارى روى گردان نبود برخاست و گفت: من پيش وى مىروم.سوگند به خدا چنانچه بخواهى به غافلگيرى او را خواهم كشت.ابن سعد گفت: نمىخواهم به غافلگيرى كشته شود.نزد وى برو و بپرس براى چه آمده است؟ پس كثير به نزد امام شتافت.همين كه ابو ثمامه صائدى او را بديد، به حسين ع گفت: اى ابو عبد الله، خدايت قرين صلاح بدارد.شرورترين مردم زمين كه به خونريزى و بىپروايى در كشتن از همه جسورتر است سوى تو آمده.پس ابو ثمامه برخاست و نزديك وى رفت و گفت: شمشير خويش را بگذار.گفت: نه، من فرستادهام، و براى كسى كرامتى نمىبينم.من پيامى دارم.چنانچه مىشنويد، مىرسانم، و اگر ابا داريد از پيش شما باز مىگردم. ابو ثمامه گفت: من دسته شمشيرت را مىگيرم.آنگاه سخن خويش را بگوى. گفت: به اين شمشير هرگز نبايد دست بزنى.ابو ثمامه گفت: پس پيامت را به من بگو و من از طرف تو مىرسانم.نمىگذارم به او نزديك شوى كه تو بدكارهاى.پس به يكديگر ناسزا گفتند و كثير پيش عمر بن سعد شتافت و قضيه را با وى گفت.سپس عمر بن سعد، قرة بن قيس حنظلى را پيش خواند و او را نزد امام حسين ع فرستاد.قره سوى امام حركت كرد.و چون حسين ع او را بديد كه مىآيد گفت: اين مرد را مىشناسيد؟ حبيب بن مظاهر گفت: بله، اين يكى از طايفه حنظله است از قبيله تميم، خواهر زاده ماست .من او را در عقيده و رأى نيكو مىپنداشتم و گمان نداشتم در اينجا حاضر شود.قره بيامد و به حسين ع سلام گفت و پيام عمر بن سعد را به وى رسانيد.امام بدو گفت: مردم شهر شما به من نوشتهاند و مرا به اينجا دعوت كردهاند.حال چنانچه مرا از آمدن خوش نداريد، باز مىگردم.پس از آن حبيب بن مظاهر گفت: اى قره، واى بر تو.چرا در جمع قوم ستمگر باز مىگردى؟ ، اين مرد را كه خداوند به وسيله پدرانش ما و تو را كرامت بخشيده است، يارى كن.قره در پاسخ او گفت: نزد يار خود باز مىگردم و پاسخ حسين ع را بيان مىكنم.آنگاه انديشه مىكنم .پس نزد عمر بن سعد رفت و خبر را با وى بگفت.ابن سعد گفت: اميدوارم، خداوند مرا از پيكار با او معاف بدارد.سپس اين جريان را براى ابن زياد نوشت.همين كه ابن زياد نامه ابن سعد را خواند گفت: اينك كه پنجههاى ما به او بند شده. اميد رهايى دارد. اما ديگر مفرى نخواهد بود. ديرى نپاييد كه به عمر بن سعد نوشت: به حسين بگو او و همه يارانش با يزيد بيعت كنند و چون چنين كرد رأى خويش را خواهيم گفت .همين كه نامه به عمر بن سعد رسيد گفت: از آن بيم دارم كه ابن زياد راه سلامت را نپذيرد . (سيد محسن امين ، ترجمه علي حجتي كرماني ، سيره معصومان، ج 4، ص 141)
خلع المستعين بالله از قدرت :
در چنين روزي در سال 252 هجرى قمرى احمد بن محمد بن معتصم ، معروف به المستعين بالله از قدرت خلع شد . وي در ربيع الاول سال 248 قمرى ، پس از مرگ المنتصر بالله به قدرت رسيد.المستعين بالله پس از منتصر عباسي به حكومت رسيد . او از سوي بر خي از فرمانداران لشكري مورد حمايت قرار داشت و البته برخي از آنان نيز معتز را شايسته خليفه گري مي دانستند به همين دليل وي پس از چند سال خلافت از قدرت خلع شد .
روز خواجه نصير الدين طوسي :
خواجه نصير الدين طوسي در يازدهم جمادي الاول سال 597 ه ق ديده به جهان گشود . نامش را محمد گذاردند و بعدها به القابي نظير نصير الدين ، محقق طوسي ، استاد البشر و خواجه شهرت يافت . وي پس از فراگيري مقدمات علوم در شهر طوس ، در نزد نورالدين علي بن محمد شيعي به فراگيري علوم مختلف پرداخت . محمد در شهر طوس به نزد استادش نصير الدين عبد الله بن حمزه لباس مقدس عالمان دين را به تن كرد و بعدها توانست كتاب قانون ابن سينا را نزد قطب الدين مصري شافعي بياموزد . وي پس از آن به ري شتافت و با دانشوران بزرگي چون ميثم بن علي ميثم بحراني محشور شد . او سپس به عراق رفت و در آنجا به تكميل يافته هاي علمي خود پرداخت . پس از آنكه اسماعيليان به عنوان فرقه اي موثر و سياسي فعاليت خود را در قلاع مختلف ايران آغاز نمودند ، خواجه را به سوي خويش خواندند . نصير الدين طوسي حدود 26 سال در قلاع اسماعيليه به سر برد و در اين دوران لحظه اي از تلاش هاي علمي خويش بازننشست . او در اين مدت كتاب هايي چون شرح اشارت ابن سينا ، تحرير اقليدس ، تولي و تبري و اخلاق ناصري را به رشته تحرير در آورد . خواجه همچنين پس از آنكه هلاكو خان مغول تاج و تخت اسماعيليلان را برچيد ، با تدبير و درايت عالمانه اش توانست از به آتش كشيده شدن كتابخانه بزرگ حسن صباح در قلعه الموت به دست مغولان جلوگيري نمايد . او در سال 656 ه ق رصد خانه مراغه را تاسيس كرد و همچنين دست به تجهيز كتابخانه اين رصدخانه عظيم زد . خواجه در دوران تدريس خود شاگردان بسياري را نيز تربيت كرد كه از ميان آنها مي توان به علامه حلي ، قطب الدين شيرازي ، ابراهيم حموي جويني ، اثير الدين اوماني و مجد الدين طوسي اشاره كرد . خواجه عظيم الشان در علوم مختلف دوران خود در صدر علما قرار داشت . وي در رياضيات ، فلسفه ، كلام ، اخلاق و ادبيات از سرآمدان دهر بود و دوست و دشمن بر اين امر اذعان داشتند . غير از كتبي كه از آن ياد شد ، وي كتب مختلفي را به رشته تحرير در آورد كه از ميان آنها مي توان به قواعد العقايد ، اوصاف الاشراف ، تحرير اقليدس ، تحرير مجسطي ، اساس الاقتباس ، زيج ايلخاني ، اثبات الجواهر ، اثبات اللوح المحفوظ ، اشكال الكرويه ، شرح اصول كافي ، رساله اي در كليات طب و تجريد الهندسه اشاره كرد . آن عالم رباني سرانجام در چنين روزي در سال 673 ه ق پس ا زعمري تلاش در جهت احياي علوم و معارف اسلامي ديده از جهان فروبست .
تولد ابن بطوطه :
در چنين روزي در سال 1304 ميلادي ( 703 ميلادي ) محمدبن عبدالله لواتى مورخ و سفرنامه نويس مسلمان در شهر طنجه مغرب، ديده به جهان گشود . وي در سال779 هجرى در موطن خود طنجه درگذشت و در مسجد كوچك ، مدفون گرديد. ابنبطوطه در طول زندگي خود به نقاط مختلف دنيا سركشيد و از مناطق مختلف ديدن كرد . وي از شمال افريقا تا اسكندريه و قاهره و مصر عليا به قصد عبور از بحراحمر به جده و مكه جهت انجام فريضه حج گذر كرد ، ولى به لحاظ ناامنى راه از آن جا به شام و فلسطين برگشت و از آن راه عازم مكه شد . وي پس از حج راهى عراق و موصل و دياربكر و از آن راه داخل ايران گرديد. ابن بطوطه دوباره حج گزارد و به جنوب ايران از راه دريا و خشكى تا جزيره هرمز رسيد. وي براى نوبتسوم به حج رفته از راه مصر و شام به قسطنطنيه و آسياى صغير و تركستان و افغانستان و ايران و هند رفته هفتسال در دهلى ماند و از آنجا به چين رفت و پس از توقف حدود يكسالونيم در چين، از راه جزيره سيلان و بنگال و هند اقصى به جزيرةالعرب آمده به ظفار رسيد. پس از بازديد مجدد از ايران و عراق و شام و مصر و انجام حج نوبت چهارم، به شمال افريقا آمده در مغرب در شهر (فاس) مدتى توقف كرده به غرناطه (آندلس) رفته و به افريقا برگشت و از بلاد زنج و مالى و كشورهاى مجاور ديدن كرده به مغرب برگشت. اين خط سير در نقشه ضميمه منعكس است. ابنبطوطه چنان كه خواهيم گفت چهار بار از نواحى مختلف، از ايران ديدن كرده است . او در مدت 74 سال عمر خويش سي سال را در سفر گذراند و به ديدار كشور هاي مختلف جهان رفت و يكي از
معتبرترين سفر نامه هاي تاريخي و جغرافيايي جهان را از خود به يادگار نهاد.
ملاقات علا و هندرسن :
در چنين روزي در سال 1331ه ش علا نخست وزير وقت ايران به ملاقات لوي هندرسن رفت و او را از مذاكراتي كه با هفت نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي در جريان بود مطلع كرد. اين نمايندگان معتقد بودند: افسران ارتش بايد از نخست وزير دستور بگيرند، دشمنان دكتر مصدق به دربار راه داده نشوند و تقسيم اراضي سلطنتي ميان رعايا متوقف گردد.علا يك مهره خود فروخته به بيگانه بود . همچنين در چنين روزي در سال 1331حسين مكي در يك تماس تلفني با حسين علا از او خواست كه شاه را از مصالحه با دكتر مصدق باز دارد.در همين روز در سال 1331 نه تن از نمايندگان فراكسيون نهضت ملي در منزل مصدق حاضر شدند و پيام شاه مبني بر پشتيباني از مصدق را به اطلاع وي رساندند.
تشكيل دادگاه انقلاب اسلامي :
در چنين روزي در سال 1357 حضرت امام خميني ره طي حكمي حجه الاسلام خلخالي را به تشكيل دادگاه انقلاب اسلامي فراخواندند . متن حكم به اين شرح است :
جناب حجه الاسلام آقاي حاج شيخ صادق خلخالي دامت افاضاته
به جنابعالي ماموريت داده مي شود تا در دادگاهي كه براي محاكمه متهمين و زندانيان تشكيل مي شود حضور به هم رسانده و پس از تماميت مقدمات محاكمه با موازين شرعيه حكم شرعي صادر كنيد .
روح الله الموسوي الخميني
( صحيفه نور ، ج6 ، ص 215)
اين حكم را مي توان نقطه آغازين تشكيل دادگاه انقلاب اسلامي دانست . دادگاه انقلاب اسلامي پس از تصويب قانون اساسي به عنوان يكي از دادگاههاي بدنه دادگستري جمهوري اسلامي در آمد كه داراي صلاحيت ذاتي نسبت ديگر دادگاههاي دادگستري است .
آغاز عمليات والفجر 9 :
درچنين روزي در سال 1364 هجري شمسي عمليات والفجر 9 با رمز يا الله، يا الله، يا الله آغاز شد. از نيمه دوم سال 1364
ه ش زمينه هاي اصلي شدن جنگ در جبهه شمال بروز كرد و نخستين نبردي كه با اين هدف پنهان به اجرا در آمد والفجر نه بود . اين عمليات با هدف گشودن جبهه اي گسترده در منطقه سليمانيه و جلوگيري از تمركز ارتش عراق در منطقه عمليات والفجر هشت به اجرا در آمد و طي آن منطقه وسيعي آزاد شد كه در صورت تثبيت تاثير آن در سرنوشت جنگ محتمل بود . اما دو هفته بعد به دليل پاره اي نابساماني ها منطقه آزاد شده سقوط كرد . اين عمليات در منطقه عمومي سليمانيه وچوارتاي عراق با تك نيمه گسترده و به فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آغاز شد . در عمليات ياد شده دشمن بعثي بيش از 1500 كشته و زخمي و 134 نفر اسير داد . همچنين يك هواپيما ، يك بالگردان ، بيست تانك و نفر بر و نود نفربر از دشمن بعثي منهدم شدند .
عمليات نامنظم ظفر 6 :
درچنين روزي در سال 1366 هجري شمسي ، عمليات نامنظم ظفر 6 تحت فرماندهي نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در شرق استان كركوك آغاز شد . در نتيجه اين عمليات ارتفاعات گرده ناصر ، گرده مقبره ، گرده قالي ، گرده سو و ارتفاع 606 به تصرف نيروهاي اسلام در آمد . در اين حمله همچنين بيش از 220 نفر از نيروهاي عراق كشته و زخمي شدند .
همچنين رزمندگان اسلام پس از تسلط بر پل مهم باصره سه پايگاه ديگر از جمله پادگان گردان مستقل پياده مكانيزه از سپاه يكم را به تصرف خود در آوردند و تعداد 100 تن از آنها را كشته و 20 نفر را به اسارت گرفتند . در محور شرق سنگاو نيز پايگاهها و مواضع عراق مورد تهاجم و ضربات سنگين سپاه اسلام قرارگرفت .
ترور احمد ماهر پاشا :
در چنين روزي در سال 1945 ميلادي احمد ماهر پاشا نخست وزير مصر ، ترور شد . وي پس از آنكه متن اعلان جنگ مصر به كشورهاي آلمان و متحدانش را در پارلمان مصرقرائت كرد ، به ضرب گلوله يكي از مخالفان كشته شد.
استقلال مكزيك :
در چنين روزي در سال 1821 مكزيك استقلال يافت .مكزيك كشوري است نيمه كوهستاني در جنوب ايالات متحده آمريكا و در طرفين مدار راس السرطان ، بين خليج مكزيك و اقيانوس كبير ، . نژاد مردم اين كشور سفيد و سرخ و سياه و دو رگه و زبان رايج در ميان آنان اسپانيولي است . اكثر مردم اين كشور كاتوليك اند . نوع حكومت اين كشور جمهوري فدرال است كه در سال 1821ميلادي پس از مبارزات فراوان از اسپانيا مستقل شد و در تاريخ هفتم نوامبر سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .
حزب كمونيست ، همه كاره :
در چنين روزي در سال 1948 ميلادي حزب كمونيست در چكسلواكي قدرت را در اين كشور به دست گرفت . اين حزب به مدت چهل و يكسال قدرت را قبضه كرده بود .
استقلال بنگلادش :
در چنين روزي در سال 1974 ميلادي دولت پاكستان بنگلادش را برسميت شناخت . بنگلادش كشوري است در جنوب آسيا در ساحل شمالي خليج بنگال بين هند و ميانمار . مردم آن از نژاد زرد و سفيد هستند . نزديك به نود در صد از مردم اين كشور مسلمان و بقيه برهمايي و مسيحي و بودايي اند . زبان رسمي آنان بنگالي و نوع حكومتشان جمهوري است . بنگلادش تا هفدهم آوريل 1971 تابع پاكستان بود و پاكستان شرقي خوانده مي شد و در اين سال نمايندگان انتخابي مردم مجمع موسسان را تشكيل دادند و اعلاميه استقلال كشور را كه به وسيله شيخ مجيب الرحمان اعلام شده بود تصويب كردند . كشور جديد بنگلادش نهايتا در سال 1974 ميلادي تشكيل شد و درهفدهم سپتامبر 1974 به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .
استقلال استوني :
در چنين روزي در سال 1918 كشور استوني استقلال خود را به دست آورد .استوني كشوري است تازه استقلال يافته در مركز اروپا و در شمال غرب روسيه . اين كشور پس از سالها كوشش استقلال طلبانه قبل جنگ دوم جهاني در 14 ژوييه 1940 با امضاي معاهده اي ميان هيتلر و استالين ، توسط روسيه شوروي اشغال شد و رسما ضميه آن كشور گرديد .در سالهاي جنگ يعني بين سالهاي 1941 تا 1944 در اشغال نيروهاي آلماني بود . اين كشور پس از جنگ هم در اختيار شوروي قرار گرفت اما
نهايتا در پانزدهم شهريور سال 1370 ه ش به استقلال دست يافت . بيشتر مردم استوني استونيايي و سي در صد آنان روس هستند . حكومت اين كشور در حال حاضر جمهوري است .
پايان جنگهاي شمال آفريقا :
در چنين روزي در سال 1941 دوره اول جنگهاي شمال آفريقا ميان نيروهاي ايتاليايي به فرماندهي مارشال گرازياني و ژنرال ويول فرمانده نيروهاي انگليس پايان يافت . در اين جنگ كه با بيش از يكصد و پنجاه هزار كشته به انجام رسيد انگلستان توانست با اشغال بندر بنغازي و ليبي در جنگ پيروز شود .
آتش بس ميان فرانسه و رژيم صهيونيستي :
در چنين روزي در سال 1949 قرارداد آتش بس و متاركه جنگ ميان رژيم صهيونيستي و جمهوري مصر امضا شد . مصر از مدت ها قبل عليه رژيم صهيونيستي وارد مبارزه شده بود كه سرانجام با اين پيمان ميان آنها جنك متاركه شد .
آغاز حكومت روزنامه نگاران در فرانسه :
درچنين روزي در سال 1848 ميلادي دومين دوره جمهوري فرانسه با استعفاي لويي فيليپ آغاز شد. در اين دوره يازده تن از روزنامه نگاران جمهوريخواه به اداره امور مملكتي مشغول بودند.
تولد اميا فون بهرينگ :
در چنين روزي در سال 1854 ميلادي دكتر اميل فون بهرينگ پزشك و محقق آلماني ديده به جهان گشود . وي سرم ديفتري را كشف كرد و در اثر اين كشف مهم در سال 1901 ميلادي نخستين جايزه نوبل را در رشته طب، در يافت داشت .
تولد كاترين اول :
ر چنين روزي در سال 1684 ميلادي كاترين اول امپراطور روسيه به دنيا آمد . وي بين سالهاي 1725 تا 1727 ميلادي بر اين كشور حكومت كرد .
تولد جرج اي مور :
در چنين روز يدر سال 1852 ميلادي ، جرج اي مور نقاش و نويسنده ايرلندي به دنيا آند .« استر واترز» عنوان مهمترين اثر اوست .
تولد ماكس بلاك :
در چنين روز يدر سال 1909 ميلادي ماكس بلاك فيلسوف آلماني به دنيا آمد . «فلسفه تحليلي » عنوان مهمرتين اثر اوست .
در گذشت هنري كاونديش :
در چنين روزي در سال 1810 ميلادي هنري كاونديش فيزيكدان و شيمديان انگليسي چشم از جهان فروبست . او در حوزه عناصر متشكله در هوا تحقيقات فراواني كرد .
ساخت سانتياگو :
در چنين روزي در سال 1541 ميلادي شهر سانتياگو توسط پدرو دو والويد يا تاسيس شد .
اشغال جنوب هلند :
در چنين روزي در سال 1793 ميلادي نيروهاي فرانسوي وارد جنوب غربي هلند شدند و اين منطقه را به اشغال خود در آوردند .
اشغال پايتخت هندوراس :
در چنين روزي در سال 1894 ميلادي نيكاراگوئه تگو سيگالپا پايتخت هندوارس را به اشغال خود در آورد .
آغاز مبارزات در كوبا :
در چنين روزي در سال 1895 ميلادي جنگ هاي استقلال طلبانه در كوبا آغاز شد .
جمهوري در يونان :
در چنين روزي در سال 1920 ميلادي مجلس يونان اعلان جمهوري كرد.
آزادي گاندي :
در چنين روزي در سال 1924 ميلادي مهاتما گاندي از حبس آزاد شد .
خروج از منچوري :
در چنين روزي در سال 1933 ميلادي جامعه ملل از ژاپن خواست كه از منچوري خارج شوند اما ژاپن به اين در خواست وقعي ننهاد . منچوري پيشتر به اشغال نيروهاي ژاپني در آمده بود . جامعه ملل به دليل فقدان يد اجرايي نتوانست بر ژاپن اعمال قدرت نمايد .
نشست ضد نازيسم :
در چنين روزي در سالذ1941 ميلادي نشست ضد نازيسم در آمستردام شكل گرفت .
عليه نازي ها :
در چنين روزي در سال 1945 ميلادي سوريه و مصر نيز عليه نازي هاي آلمان اعلان جنگ كردند .
قدرت در دست پرون :
در چنين روزي در سال 1946 ميلادي خوان پرون به عنوان رييس جمهور آرژانتين انتخاب شد .
كارگر ، پيروز :
درچنين روزي در سال 1950 ميلايد حزب كارگر انگلستان در انتخابات اين كشور بيشترين آرا را به دست آورد .
سقوط سگني :
در چنين روز ي در سال 1960 ميلادي دولت آنتونيو سگني در ايتاليا سقوط كرد . وي دو بار بين سالهاي 1955 تا 1957 و 1959 تا 1960 نخست وزير اين كشور شد .
ملي شدن نفت در الجزاير :
در چنين روزي در سال 1971 ميلادي الجزاير كمپاني هاي نفت فرانسوي در اين كشور را ملي اعلام كرد .
كوبا و قانون اساسي :
در چنين روزي در سال 1976 ميلادي كوبا داراي قانون اساسي شد .
رو زآزادي در غنا :
همه ساله چنين روزي به عنوان روز آزادي در اين كشور گرامي داشته مي شود .
روز پرچم در مكزيك :
همه ساله در كشور مكزيك به عنوان روز پرچم گرامي داشته مي شود .
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