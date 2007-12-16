محقق داماد در گفتگو با مهر : پیامبر اسلام (ص) بنیانگذار اصول حقوق بشر است

آیت الله مصطفی محقق داماد مدیرگروه کلام مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه مهر درباره همایش سه روزه حجة الوداع که از روز چهارشنبه 21 آذر ماه در مکه آغاز شده به عنوان این همایش اشاره کرد و گفت : عنوان این همایش که "حجة الوداع شعائر و قیم " بسیار جالب بود چرا که منظور از آن همان مناسک حج و ارزشهای اخلاقی است.

وی افزود : حجة الوداع حجی تاریخی است که رسول الله (ص)انجام دادند و به مردم مسلمان اعلام کردند که بیاید مناسک خود را آموزش ببینید . پیغمبر(ص) در آن سفر مناسک حج را به مسلمانان آموزش داده و سه خطبه حائز اهمیت ایراد کردند.

محقق داماد گفت: پیامبر اسلام(ص) مناسک حج را براساس راحتی رفع عسر وحجر و آسانی آموزش دادند تا مردم مسلمان حج خود را بدون هیچ مشکلی بآسانی انجام دهند. بیشتر احکام فقهی نیز مستند به روایات حجة الوداع هستند.

مدیرگروه کلام مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تصریح کرد: در همان سفر حج رسول الله (ص) سه خطبه خوانده و مضامین آن را تکرار کردند یعنی یک مطلب را چند با تکرار کرده اند. این خطبه ها در خود حج بودند. آنچه که در این سه خطبه آمده بود چند دستور اخلاقی به نحوی قاعده ای و نظریه‌پردازی است که رسول الله (ص) به نحوی منظم انجام داده است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به دغدغه‌های پیامبر(ص) در اواخر عمر خود گفت: مشخص است که دغدغه خاطر پیغمبر(ص) در اواخر عمر خود مسئله حقوق بشر بوده است که مسلمانان باید زندگی خود را برپایه حقوق بشر بنا کنند؛ چراکه در این خطبه درباره حقوق زنان، خدمه، همسایه صحبت کرده و حق حیات را مطرح کرده که این موضوع و همچنین حق زنان محور سخنرانی من در همایش حجة الوداع بود.

رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم یادآور شد: رسول الله (ص) به دو نقطه اساسی اشاره کرده که جامعه مسلمان امروز باید از آن استفاده حقوق بشری کرده و افتخار کنند که بنیانگذار اصول حقوق بشر رسول الله بوده است.