اجرای طرح «ضیافت الهی» و«آرامش بهاری» درامامزادگان استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد رضا اسماعیل پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره قرار گرفتن در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز و آماده سازی اماکن متبرکه برای پذیرایی از روزه داران و مسافران نوروزی افزود: طرح ضیافت الهی و طرح نوروزی آرامش بهاری در ۵۰ بقعه متبرکه از ۲۲ اسفندماه آغاز می‌شود و تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر خاطرنشان کرد: به منظور تقویت باورهای دینی، ارتقا فضای معنوی جامعه و ترویج فرهنگ دعا و مناجات و انس با معارف قرآن کریم و اهل‌بیت (ع)، این ۲ طرح با همکاری هیئت‌های امنا و مراکز افق در آستان مقدس امامزادگان استان برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه بوشهر با اشاره به اینکه در راستای طرح ضیافت الهی مراسم سخنرانی، جز خوانی و تفسیر قرآن کریم، محافل انس با قرآن کریم، دعاخوانی، افطاری ساده، ویژه برنامه‌های شب‌های قدر و اقامه نماز جماعت در ۵۰ بقعه متبرکه استان اجرا می‌شود، ادامه داد: خیمه‌های معرفت با غرفه‌های پاسخگویی به سوالات شرعی، کودک و نوجوان در آستان مقدس امامزادگان با حضور ۸۰ نفر از روحانیون و مبلغان بومی و اعزامی از قم برپا می‌شود.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌پور از برپایی ۸ خیمه معرفت در جوار بقاع متبرکه خبر داد و گفت: به رسم همه ساله یکی از اقداماتی که در طرح آرامش بهاری انجام می‌شود، برپایی خیمه‌های معرفت با حضور روحانیون است تا پاسخگوی سوالات مراجعان در خصوص مسائل قرآنی، دینی، شرعی، فقهی، روانشناسی خانواده، کودک و نوجوان باشند.

وی خاطر نشان کرد: در ماه مبارک رمضان جز خوانی ویژه نوجوانان به صورت تولیدی، جز خوانی ویژه بانوان در مرکز فرهنگی قرآنی عباس بن علی (ع) و جز خوانی بزرگسالان از حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر به صورت زنده از شبکه استانی و شبکه‌های ملی، پخش می‌شود.

عضو شورای فرهنگی عمومی استان با اشاره به برگزاری کرسی‌های تفسیر قرآن کریم با استفاده از اساتید تفسیر افزود: تفسیر قرآن کریم قبل از آغاز جز خوانی حسینیه عاشقان ثارالله به همراه اجرای مسابقه و اهدای جوایز به حاضرین برگزار و همچنین تفسیر تلویزیونی قرآن کریم توسط نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر آیت الله صفایی همه روزه در ایام ماه مبارک رمضان به همراه مسابقه پیامکی، از سیمای مرکز بوشهر پخش می‌شود.

حجت‌الاسلام اسماعیل پور افزود: مراسم لحظه تحویل سال نو در بقاع متبرکه، با حضور پرشور مردم مانند سال‌های گذشته در جوار امامزادگان با برنامه‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی همچنین به ترویج فرهنگ اطعام و برپایی سفره‌های افطاری ساده از عوائد موقوفات و مشارکت خیرین و برگزاری ویژه برنامه (خدیجه مادر امت) مطابق با دهم ماه رمضان اشاره کرد و گفت: برگزاری جشن ولادت امام حسن مجتبی (ع)، برپایی کاروان‌های شادی و جشن و سرور و اجرای برنامه مولودی با عنوان نسیم کرامت در بقاع شاخص مجری طرح تدارک دیده شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه بوشهر گفت: برگزاری مراسم احیا شب‌های قدر و عزاداری شهادت امیر مؤمنان علی (ع) و پیش‌بینی فضای مناسب جهت حضور زائران و مجاوران در کنار برپایی راهپیمایی روز قدس و اقامه نماز عید فطر از مهمترین برنامه‌های بقاع متبرکه مجری طرح ضیافت معنوی در استان بوشهراست.