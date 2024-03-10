پشتیبانی لازم از برنامه ترتیل خوانی قرآن در تنگستان انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شئون فرهنگی شهرستان تنگستان با موضوع زندگی با آیهها در محل سالن جلسات دفتر امام جمعه اهرم برگزار شد، عنوان داشت: در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم امیدوارم این ماه ارزشمند فرصتی باشد که از ظرفیتهای آن به خوبی استفاده کنیم.
فرماندار تنگستان تصریح کرد: در مورد بحث ترتیل خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان به صورت متمرکز در مصلی نماز جمعه اهرم که بعد از ظهر در ماه مبارک رمضان و هم برنامههای قرآنی که در سطح مساجد شهرستان برگزار میشود سازمان تبلیغات اسلامی و متولیان پشتیبانی لازم را جهت استفاده از ظرفیت ترتیل خوانی قرآن داشته باشند.
فرماندار تنگستان یاد آور شد: بر اساس برنامهای که پیش بینی شده اجرای ترتیلی خوانی قرآن در شهرستان با محوریت سپاه صورت گیرد علاوه بر اینکه در این نشستها عموم مردم در برنامههای قرآنی شرکت میکنند یک برنامه ریزی نیز انجام شد تا دستگاههای اجرای در این مراسم همکاری لازم داشته باشند.
وی اضافه کرد: در اولین روز ماه مبارک رمضان که ۲۲ اسفندماه روز شهید و سالروز تأسیس بنیاد شهید و روز اول ترتیل خوانی قرآن است، بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان تمام خانوادههای شهدا، رزمندگان و ایثارگران را به مراسم ترتیل خوانی قرآن در مصلی دعوت کند.
لطفی خاطرنشان کرد: در بحث امر به معرف و نهی از منکر با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان قرار داریم کسانی که در این ماه روزه خوار میکنند چه با عذر و چه بی عذر ایام تعطیل است و تنگستان مسافر زیادی خواهد داشت نیاز است بهعنوان یک موضوع دینی به آن در شهرستان پرداخت شود.
فرماندار تنگستان اضافه کرد: باید مکانهای مشخصی پیش بینی کرد برای کسانی که مسافر و عذر شرعی دارند و روزه نیستند و قرار است از غذا استفاده کنند در این مکانها استفاده کنند.
وی بیان کرد: در ماه مبارک رمضان باید خدمت بیشتری به مردم داشته باشیم باید در این ماه اداره بیشتر پای خدمت و کار مردم باشند علی الخصوص رسیدگی به نیاز مندان و فقرا و مستمندان بهعنوان برنامه اصلی دستگاههای اجرایی و فرهنگی باشد.
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