دهکده اقتصاد مقاومتی شاهرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله یونسیان بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در سپاه ناحیه شاهرود از راه اندازی دهکده اقتصاد مقاومتی در این شهرستان خبر داد و ابراز کرد: کاشت بیش از یک‌هزار درخت مثمر یکی از رویکردهای این دهکده است.

وی با بیان اینکه تولید علوفه مورد نیاز دامداران از دیگر اولویت‌های این دهکده است، افزود: این طرح با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان شاهرود اجرایی شده است.

فرمانده سپاه شاهرود با بیان اینکه کاشت درخت سنجد در این مجموعه در گام اول به مثابه دیگر رویکرد در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: تمام این مجموعه به آبیاری نوین مجهز شده است.

یونسیان با بیان اینکه در ادامه این دهکده صاحب کارگاه بلوک‌زنی نیز خواهد شد، افزود: این مجموعه استخر پرورش ماهی نیز دارد.

وی با بیان اینکه مجموعاً ۲۰ نفر در این دهکده اقتصاد مقاومتی مشغول به کار هستند، گفت: ایرنا - مجموعه دهکده اقتصاد مقاومتی در هفت هکتار به همت بسیج سازندگی ایجاد شده است.