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۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۴۴

فرمانده انتظامی آبادان:

برخورد قاطعی با فروشندگان مواد محترقه در فضای مجازی می‌شود

برخورد قاطعی با فروشندگان مواد محترقه در فضای مجازی می‌شود

آبادان- فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: خرید، فروش و آموزش ساخت مواد محترقه و منفجره در فضای مجازی ممنوع بوده و با افراد متخلف قاطعانه برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیومرث کشوری عصر یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای تاکید کرد: هرگونه خرید، فروش و آموزش ساخت مواد محترقه و منفجره در فضای مجازی ممنوع بوده و پلیس با افراد متخلف قاطعانه برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان اضافه کرد: در ۴۸ ساعت گذشته پلیس آگاهی این شهرستان تعداد سه هزار و ۱۰۰ عدد انواع مواد محترقه در بازرسی از مخفیگاه ۲ نفر فروشنده کشف و ضبط کرد.

وی گفت: از شهروندان درخواست می‌شود پلیس را در تأمین امنیت جامعه یاری کنند و اخبار و گزارش‌های خود پیرامون فعالیت فروشندگان مواد محترقه و هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6051789

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