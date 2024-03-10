به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیومرث کشوری عصر یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای تاکید کرد: هرگونه خرید، فروش و آموزش ساخت مواد محترقه و منفجره در فضای مجازی ممنوع بوده و پلیس با افراد متخلف قاطعانه برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان اضافه کرد: در ۴۸ ساعت گذشته پلیس آگاهی این شهرستان تعداد سه هزار و ۱۰۰ عدد انواع مواد محترقه در بازرسی از مخفیگاه ۲ نفر فروشنده کشف و ضبط کرد.

وی گفت: از شهروندان درخواست می‌شود پلیس را در تأمین امنیت جامعه یاری کنند و اخبار و گزارش‌های خود پیرامون فعالیت فروشندگان مواد محترقه و هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.