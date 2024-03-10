مدیرکل ورزش و جوانان کردستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان، آمنه غلامویسی به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان منصوب شد.
در حکم وزیر ورزش و جوانان خطاب به آمنه غلامویسی آمده است:
نظر به تعهد و تخصص سرکار عالی به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان» منصوب میشوید.
انتظار دارم با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در استان، تلاش و تعامل سازنده با مدیران، کارکنان، پیشکسوتان، ورزشکاران و صاحبنظران عرصه فرهنگی و جوانان در راستای سیاستها و تحقق اهداف دولت مردمی و عدالت محور و برنامههای وزارتخانه نسبت به اجرای امور ذیل توجه جدی معمول دارید.
۱. اهتمام در رسیدگی جدی به امور جوانان، هماهنگی و برنامهریزی برای تشکیل ستاد ساماندهی امور جوانان با دستگاههای مربوطه برای حل مسائل و مشکلات مبتلا به جوانان.
۲. نظارت و توجه به توسعه ورزش همگانی.
۳. نظارت و اقدامات لازم و دقیق بر کلیه پروژههای عمرانی مرتبط با آن ادارهکل و وزارت ورزش و جوانان
۴. اتخاذ سیاست و تدابیر مقتضی به منظور توسعه و گسترش ورزش بانوان
۵. نظارت و بازرسیهای ادواری نسبت به عملکرد و وظایف محوله به ادارات تابع
۶. برنامهریزی، توسعه و تعمیم ورزش قهرمانی و رسیدگی به امور قهرمانان رشتههای ورزشی آن استان.
۷. قانونمداری، اجرای متقن قوانین و مقررات مرتبط و شفافسازی در ساختار نظام مالی و اداری.
۸. زمینهسازی به منظور استقرار و تحقق اهداف دولت الکترونیک برای سالمسازی، چابکسازی و کوچکسازی.
۹. سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موضوعه.
امید است با اتکال به خداوند متعال و بهرهگیری از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری با ساماندهی و بسیج منابع و امکانات، ایجاد بستر مناسب برای خدمترسانی صادقانه و متناسب با شأن والای مردم شریف استان و فراهم نمودن نشاط و خودباوری در خانواده بزرگ ورزش و جوانان، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید، در ضمن اختیارات مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی با رعایت کامل قوانین و مقررات به سرکار عالی تفویض میگردد.
نظر شما