آزاد راه قزوین - رشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه ۸ کیلومتر باقیمانده آزادراه قزوین - رشت با حضور معاون اجرایی رئیس جمهوری، وزیر راه و شهرسازی و مسؤولان استانی به بهره برداری رسید.
آزاد راه قزوین - رشت که ۱۲ سال به حال خود رها شده بود اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تاکید رئیسجمهوری بر تکمیل پروژههای ملی نیمه تمام و با پیگیریهای استاندار گیلان باقیمانده پروژه آزاد راه به سرانجام رسید.
این پروژه نیمه کاره مشکلاتی برای مسافران به لحاظ بار ترافیکی و شهروندان لوشان، رودبار، منجیل و رستمآباد به ویژه در ایام تعطیلات ایجاد میکرد که با بهره برداری از این آزادراه این مسائل رفع میشود.
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