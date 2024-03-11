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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۵۳

با حضور مسوولان کشوری؛

آزاد راه قزوین - رشت به بهره برداری رسید

آزاد راه قزوین - رشت به بهره برداری رسید

رودبار- ۸ کیلومتر باقیمانده آزادراه قزوین - رشت با حضور مسوولان کشوری و استانی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه ۸ کیلومتر باقیمانده آزادراه قزوین - رشت با حضور معاون اجرایی رئیس جمهوری، وزیر راه و شهرسازی و مسؤولان استانی به بهره برداری رسید.

آزاد راه قزوین - رشت که ۱۲ سال به حال خود رها شده بود اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تاکید رئیس‌جمهوری بر تکمیل پروژه‌های ملی نیمه تمام و با پیگیری‌های استاندار گیلان باقیمانده پروژه آزاد راه به سرانجام رسید.

این پروژه نیمه کاره مشکلاتی برای مسافران به لحاظ بار ترافیکی و شهروندان لوشان، رودبار، منجیل و رستم‌آباد به ویژه در ایام تعطیلات ایجاد می‌کرد که با بهره برداری از این آزادراه این مسائل رفع می‌شود.

کد مطلب 6051919

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    نظرات

    • امیر IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      3 0
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      برگشتش چی؟؟؟زیتون اجباری داره؟؟
    • احمد IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      شیر مادر حلالتان .خدا قوت.
    • IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      درروزبارانی آسفالت ریخته شده؛تاافتتاح انجام شود؛مشکل بعد مهم نیست!!!مهم افتتاحه!!!
    • IR ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      1 0
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      کار دوازده ساله دوسال تمام جلال الخالق از این جادو
    • مهدی IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      0 0
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      متاسفانه بیشتر خیابن ها و آزادراه های گیلان پر از چاله است که علت اصلی تصادفات نیز می باشد.
    • زکریا IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      تردد با وسیله نقلیه بین شهری با افتتاح بدون برنامه‌ریزی آزاد راه بدلیل اختصاص ندادن ایستگاهی برای مردم شریف رودبار حاصلش جز هزینه ای اضافه کمکی نداشت ، ب

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