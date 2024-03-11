آزاد راه قزوین - رشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه ۸ کیلومتر باقیمانده آزادراه قزوین - رشت با حضور معاون اجرایی رئیس جمهوری، وزیر راه و شهرسازی و مسؤولان استانی به بهره برداری رسید.

آزاد راه قزوین - رشت که ۱۲ سال به حال خود رها شده بود اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تاکید رئیس‌جمهوری بر تکمیل پروژه‌های ملی نیمه تمام و با پیگیری‌های استاندار گیلان باقیمانده پروژه آزاد راه به سرانجام رسید.

این پروژه نیمه کاره مشکلاتی برای مسافران به لحاظ بار ترافیکی و شهروندان لوشان، رودبار، منجیل و رستم‌آباد به ویژه در ایام تعطیلات ایجاد می‌کرد که با بهره برداری از این آزادراه این مسائل رفع می‌شود.