کتابخانه عمومی گلوگاه رایانه ای شد

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه خاتون مهدوی صبح امروز در مراسم اتصال شبکه رایانه ای مرکز فوق با بیان اینکه در طرح سیستم رایانه ای پاسخگویی به درخواست مراجعین به صورت رایانه ای صورت می گیرد، افزود: تسریع در امکان دستیابی به منبع مورد نظر از خصوصیات بارز این طرح است.

وی خاطرنشان کرد: اطمینان خاطر از وجود منبع در مخزن کتابخانه، ارائه سریع کتب به مراجعین و اطلاع رسانی از خصوصیات بارز این طرح است.

مهدوی عنوان کرد: این طرح در مرحله دوم از سوی مدیریت کتابخانه عمومی استان به صورت استانی در کتابخانه عمومی ساری و در مرحله بعدی در سطح کتابخانه های عمومی شهرستان ها آغاز شد.

کتابخانه عمومی شهرستان نکاء دارای چهار هزار عنوان و 11 هزار نسخه کتاب است.