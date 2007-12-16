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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۱

کتابخانه عمومی گلوگاه رایانه ای شد

کتابخانه عمومی گلوگاه رایانه ای شد

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول کتابخانه عمومی شهرستان گلوگاه گفت: با تجهیز کتابخانه عمومی شهرستان به سیستم رایانه ای از محل اعتبارات کتابخانه عمومی استان، این مجموعه به صورت شبکه محلی اداره می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه خاتون مهدوی صبح امروز در مراسم اتصال شبکه رایانه ای مرکز فوق با بیان اینکه در طرح سیستم رایانه ای پاسخگویی به درخواست مراجعین به صورت رایانه ای صورت می گیرد، افزود: تسریع در امکان دستیابی به منبع مورد نظر از خصوصیات بارز این طرح است.

وی خاطرنشان کرد: اطمینان خاطر از وجود منبع در مخزن کتابخانه، ارائه سریع کتب به مراجعین و اطلاع رسانی از خصوصیات بارز این طرح است.

مهدوی عنوان کرد: این طرح در مرحله دوم از سوی مدیریت کتابخانه عمومی استان به صورت استانی در کتابخانه عمومی ساری و در مرحله بعدی در سطح کتابخانه های عمومی شهرستان ها آغاز شد.

کتابخانه عمومی شهرستان نکاء دارای چهار هزار عنوان و 11 هزار نسخه کتاب است.

کد مطلب 605192

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