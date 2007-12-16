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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۴۲

عملیات اجرایی ساخت پل دزدبن در محور کندوان آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری مازندران از آغاز عملیات اجرایی پل دزدبن در محور کندوان خبر داد.

عبدالحسین بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پل دزدبن در محور کندوان یکی از نقاط حادثه خیز این محور بوده که به دلیل قرار گرفتن در شیب طولی زیاد و نوع استقرار این پل در عرض رودخانه اقدام به ساخت و تعریض پل در این محور نماییم.

وی هزینه اجرای این پروژه را حدود چهار هزار و 500 میلیون ریال اعلام و خاطر نشان کرد: ساخت کلیه عملیات شامل تعریض پل، اجرای دیوارهای حائل و راههای دسترسی طرفین است.

مدیر کل راه و ترابری مازندران با اشاره اتمام عملیات تیرگذاری این پل تا پایان امسال تصریح کرد: با بهره برداری کامل این پروژه در سال آینده شاهد تسهیل در امر تردد، افزایش ضریب ایمنی و کاهش تصادفات ناشی از آن باشیم.

بیگدلی با بیان اینکه ایمنی در حمل و نقل حاده ای همواره از اهمیت خاصی برخوردار است، یادآور شد: آمار تصادفات و میزان خسارت های وارده این موضوع را تائید می کند.

کد مطلب 605193

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