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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۳۰

پنجره مهر؛

غبارروبی مسجد روستای سربست گناوه

غبارروبی مسجد روستای سربست گناوه

گناوه- همزمان با دهه تکریم و تعظیم مساجد، مسجد امام موسی کاظم (ع) روستای سربست شهرستان گناوه غبارروبی شد.

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ه گزارش خبرنگار مهر، آئین غبارروبی مساجد شهرستان گناوه در آخرین روزهای ماه شعبان و همزمان با دهه تکریم و تعظیم مساجد و در آستانه ماه مبارک رمضان و سال جدید انجام شد.

به همین مناسبت با حضور امام جمعه، جمعی از مسئولان و نمازگزاران، مسجد امام موسی کاظم (ع) روستای سربست شهرستان گناوه غبارروبی شد.

دهه تکریم و تعظیم، غبارروبی و عطر افشانی مساجد در دهه آخر ماه شعبان و به مناسبت پیشواز ماه مبارک رمضان انجام می‌شود که شعار امسال دهه تکریم و تعظیم مساجد «مسجد همیشه برقرار» در نظر گرفته شده است.

فیلم: عصمت اسماعیلی

کد مطلب 6051932

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