استناد قابل توجه دانشمندان آمریکایی و اروپایی به یک مجله ایرانی

دکتر مجتبی شمسی پور - سردبیر نشریه انجمن شیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بهترین شیمیدانهای ایران و دنیا در این نشریه انجمن شیمی که به زبان انگلیسی منتشر می شود عضو هستند. این افراد بر اساس رزومه کاری و توامندیهای علمی برای عضویت در انجمن انتخاب شده اند که وزیر علوم پاکستان، رئیس تواس، بنده جایزه نوبل و ... برخی از این افراد به شمار می آیند.

وی درمورد این نشریه که به عنوان برگزیده ترین نشریه علمی در هفته پژوهش و فناوری از آن تقدیر شد، افزود: این نشریه بالای 60 درصد رجکشن (رد کرد مقالات در داوری) دارد به گونه ای که از 300 مقاله رسیده تنها 70 تا 75 مقاله نمایه می شوند.

شمسی پور اضافه کرد: ضریب تأثیر نشریه نیز در ISI بالا است به طوریکه در میان مجلات شیمی که در منطقه و در کشورهای جهان اسلامی به چاپ می رسد و در ISI نمایه می شوند، دارای بالاترین ضریب تأثیر در ISI است.

سردبیر نشریه انجمن شیمی گفت: این مجله از نظر رشد علمی در چاپ مقالات نیز دارای رشد بالایی بوده است.

شمسی پور اظهار داشت: این نشریه با کمک شیمیدانهای کشور راه اندازی و هدایت می شود و بدون هیچ پشتیبانی از دستگاه یا وزارتخانه ای توانسته است به این موفقیت دست پیدا کند.