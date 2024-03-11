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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۳۳

استاندار خراسان شمالی:

نظارت بر بازار با هدف پیشگیری از افزایش قیمت‌ها انجام شود

نظارت بر بازار با هدف پیشگیری از افزایش قیمت‌ها انجام شود

بجنورد_ استاندار خراسان شمالی بر افزایش نظارت‌ها بر بازار استان در ماه مبارک رمضان و ایام نوروز با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به تقارن ماه مبارک رمضان با ایام پایانی سال جاری و عید نوروز، افزود: در این شرایط دقت، نظارت و حساسیت در تأمین و تنظیم بازار و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت‌ها مورد توجه است.

وی استفاده از ظرفیت‌های نرم‌افزاری و هوشمندسازی در راستای نظارت دقیق بر قیمت‌ها و تنظیم بازار را مورد توجه قرار داد.

استاندار خراسان شمالی افزود: اقدامات خوبی در طرح بازرسی و تنظیم بازار در خراسان شمالی انجام گرفته و در ایام پیش رو نیز هم کمیت و هم کیفیت بازرسی‌ها افزایش یابد.

حسین‌نژاد بیان کرد: با کنترل قیمت‌ها علاوه بر تأمین تمام اقلام مورد نیاز، یک اطمینان خاطر برای مصرف‌کنندگان و رضایت مردم ایجاد شود.

کد مطلب 6052056

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