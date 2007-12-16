خراسان شمالی پنج منطقه حفاظت شده دارد

محسن شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود 190 هزار هکتار از اراضی استان خراسان شمالی را مناطق حفاظت شده گیاهی و جانوری تشکیل می دهد.

وی عنوان کرد: در این اراضی هرگونه تردد و شکار و حتی بهره برداری دارای شرایط خاصی است که از سوی محیط زیست تعیین شده و تمام ترددهای نیز کنترل شده است.

به گفته وی در مناطق حفاظت شده تعلیف دام و شکار نیز مگر در زمانی که محیط زیست تعیین کرده باشد و با دریافت مجوز امکانپذیر خواهد بود.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان خراسان شمالی مناطق پنجگانه حفاظت شده استان خراسان شمالی را میاندشت جاجرم، ساریگل و سالوک اسفراین، قرخورد مانه و سملقان و گلول و سرانی در شیروان اعلام کرده است.

شهریاری مهمترین گونه های جانوری موجود در مناطق حفاظت شده استان خراسان شمالی را یوزپلنگ آسیایی، قوچ و میش اوریال، گربه پالاس، عقاب، کبک دری اعلام کرده است.

وی همچنین از زرشک، کرکو، شیرخشت، گون و درختان پهن برگ بلوط و گردوی وحشی را از گونه های گیاهی موجود در مناطق حفاظت شده استان خراسان شمالی نام برده است.