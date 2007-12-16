  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۳۰

خراسان شمالی پنج منطقه حفاظت شده دارد

بجنورد - خبرگزای مهر: مدیرکل حفاظت ازمحیط زیست خراسان شمالی گفت : این استان دارای پنج منطقه حفاظت شده با گونه های مختلف گیاهی و جانوری است.

محسن شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود 190 هزار هکتار از اراضی استان خراسان شمالی را مناطق حفاظت شده گیاهی و جانوری تشکیل می دهد.

وی عنوان کرد: در این اراضی هرگونه  تردد و شکار و حتی بهره برداری دارای شرایط خاصی است که از سوی محیط زیست تعیین شده و تمام ترددهای نیز کنترل شده است.

به گفته وی در مناطق حفاظت شده تعلیف دام و شکار نیز مگر در زمانی که محیط زیست تعیین کرده باشد و با دریافت مجوز امکانپذیر خواهد بود.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان خراسان شمالی مناطق پنجگانه حفاظت شده استان خراسان شمالی را  میاندشت جاجرم، ساریگل و سالوک اسفراین، قرخورد مانه و سملقان و گلول و سرانی در شیروان اعلام کرده است.

شهریاری مهمترین گونه های جانوری موجود در مناطق حفاظت شده استان خراسان شمالی را یوزپلنگ آسیایی، قوچ و میش اوریال، گربه پالاس، عقاب، کبک دری اعلام کرده است.

وی همچنین از زرشک، کرکو، شیرخشت، گون و درختان پهن برگ بلوط و گردوی وحشی را از گونه های گیاهی موجود در مناطق حفاظت شده استان خراسان شمالی نام برده است.

کد مطلب 605207

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه