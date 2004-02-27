فردا در تاريخ

بستن آب به روي كاروان امام حسين ع :



در چنين روزي در سال 61 ه ق آب فرات به روي خاندان حضرت سيدالشهدا ع در كربلا بسته شد . ماوقع به اين گونه بود كه

عبيد الله بن زياد به عمر بن سعد نامه ديگرى نوشت و گفت: ميان حسين و ياران وى و آب حايل شو كه يك قطره از آن ننوشند، همچنان كه با پاكيزه‏خوى متقى، عثمان بن عفان رفتار كردند. پس بى درنگ عمر بن سعد، عمرو بن حجاج را با پانصد سوار فرستاد كه آبگاه را گرفتند و ميان حسين ع و ياران وى و آب حايل شدند، تا به اين وسيله حسين ع و ياران او نتوانند به آب دست يابند، و اين واقعه سه روز پيش از شهادت امام حسين ع بود. همين كه تشنگى بر حسين و يارانش سخت شد، عباس بن على ع برادر خويش را پيش خواند و با بيست نفر همراه با بيست مشك و سى سوار شبانگاه برفتند و نزديك آب رسيدند.نافع بن هلال جملى با پرچم پيشاپيش مى‏رفت.عمرو بن حجاج با مشاهده او گفت: كيستى و براى چه آمده‏اى؟ گفت: من نافع بن هلال هستم.آمده‏ايم از اين آب كه ما را از آن منع كرده‏ايد بنوشيم.گفت : بنوش، نوش جانت. نافع گفت: نه، به خدا سوگند تا حسين ع و يارانش تشنه‏اند يك قطره نخواهم نوشيد.عمرو گفت: نه، راهى براى آب دادن اينان نيست.ما را اينجا گذاشته‏اند كه آب را از ايشان منع كنيم. نافع بلافاصله به ياران خود گفت: مشكها را پر كنيد.آنها مشكها را پر كردند.عمرو بن حجاج و يارانش پيش دويدند و مى‏خواستند راه بازگشت را بر آنان ببندند.عباس بن على ع و نافع بن هلال به آنها حمله بردند كه بر جاى خويش بازگشتند و راه را گشودند.يك بار ديگر باز هم عمرو و يارانش جلو آمدند و قصد حمله داشتند، اما عباس و يارانش با آنان مقابله كردند و ميان آنها درگيرى شد.به هر حال ياران حسين ع با مشكها آمدند و آب را پيش وى بردند .اما چنان كه سبط ابن جوزى مى‏گويد: بر سر آب ميان دو گروه مبارزه در گرفت، و سرانجام نتوانستند به آب دست يابند. بدين ترتيب، آن قوم، حسين ع را به شدت در سختى و فشار قرار دادند تا آنجا كه تشنگى بر امام و يارانش غلبه كرد.در اين اثنا برير بن خضير همدانى به حسين ع گفت: اى فرزند پيامبر خدا، آيا اجازه مى‏دهيد كه نزد اين قوم بروم و با آنان گفتگو كنم؟ حضرت وى را اجازه داد.پس نزد قوم رفت و خطاب به آنان گفت: اى گروه مردم، خداى عز و جل، محمد ص را به حق به پيامبري برگزيد تا مردم را بشارت دهند و بيم دهنده باشد.او با اذن خدا، مردم را به سوى خداوند دعوت كرد و خود براى همه چراغى فروزان بود.اكنون ميان آب فرات و فرزند رسول الله ص حايل شده و آب را بر آنها بسته‏اند.آبى كه بر خوكها و سگهاى بيابان رواست. مردم با تندى به وى گفتند: اى برير، زياد سخن گفتى.ساكت باش.به خدا سوگند همان طور كه پيش از حسين از آب محروم شدند اينك حسين نيز تشنه خواهد ماند. آنگاه امام حسين ع به برير امر به سكوت فرمود و گفت: اى برير بنشين.سپس در حالى كه بر شمشير خود تكيه كرده بود رو كرد به قوم و با صداى بلند گفت: شما را به خدا سوگند مى‏دهم آيا مرا مى‏شناسيد؟ گفتند: آرى، تو فرزند پيمبر خدا و نواده او هستى. ـ شما را به خدا آيا مى‏دانيد جد من رسول الله ص است؟ گفتند : آرى. ـ شما را به خدا سوگند، آيا مى‏دانيد كه مادرم فاطمه دختر محمد ص است؟ گفتند : آرى مى‏دانيم. ـ شما را به خدا آيا مى‏دانيد كه پدرم على بن ابى طالب ع است؟ گفتند : آرى. ـ شما را به خداى سوگند مى‏دهم.آيا مى‏دانيد كه جده من خديجه دختر خويلد نخستين بانوى اين امت است كه اسلام آورد؟ ـ آرى. امام ادامه داده فرمود: شما را سوگند به خداى، آيا مى‏دانيد كه حمزه سيد الشهداء عموى پدرم بوده است؟ قوم گفتند: آرى. ـ شما را به خدا قسم مى‏دهم آيا اطلاع داريد كه اين شمشير از آن رسول الله ص بوده است؟ ـ آرى. ـ شما را به خدا، آيا مى‏دانيد كه اين عمامه‏اى كه بر سر دارم مخصوص پيامبر خدا ص بوده است؟ ـ آرى. ـ شما را به خدا، آيا مى‏دانيد كه على ع نخستين كسى بود كه از ميان امت به اسلام گرويد؟ آيا مى‏دانيد كه در علم و دانش و حلم و بردبارى از همه برتر و والاتر بود، و بر هر كس، ولى خواهد بود؟ قوم همگى گفتند: آرى همه را مى‏دانيم. امام فرمود: پس از روى چه دليل خون مرا مباح مى‏سازيد؟ با اينكه پدرم ساقى و پاسدار حوض كوثر است.از بسيارى از افراد حمايت و پشتيبانى خواهد كرد، همچنان كه ساربان، شتران را از سراب ‏راند، و در قيامت پدرم پيشاپيش كسانى است كه حمد و سپاس خداوند را به جا آورده‏اند. گفتند: آرى همه اين مطالب را مى‏دانيم با اين وصف دست از تو برنداريم تا با لب تشنه جان دهى. در اين وقت كه امام حسين ع به ايراد خطابه خود پرداخته بود، دختران و خواهران آن حضرت با شنيدن سخنان وى به شدت مى‏گريستند و صداى ناله آنان بالا مى‏گرفت.چنانچه امام متوجه آنان شد.پس برادر خود عباس و فرزند خود على را پيش خواند و از آن دو خواست كه آنان را ساكت سازند و ادامه داده گفت: به جان خودم از اين پس آنها بسيار خواهند گريست. (سيد محسن امين ، ترجمه علي حجتي كرماني ، سيره معصومان، ج 4، ص 144)



نبرد عباسيان و امويان با يكديگر :

در چنين روزي در سال 132 هجرى قطبه بن شبيب ، از جمله بزرگان بنى عباس به نبرد سختي با امويان پرداخت . وي با دريافت ماموريتي از ابومسلم خراسانى عازم حمله به برخي از زعماي قوم بني اميه در ايران و عراق شد وي ابتدا گرگان و سپس سمنان را به تصرف خويش در آورد و پس از آن به رى ، قم ، اصفهان و همدان حمله كرد . نهايتا وي و لشكرش در منطقه اي به نام راب در نزديكي كوفه به سپاهيان امويان برخورد كرد و نبرد سنگيني ميان دو گروه در گرفت . در اين جنگ امويان شكست سختي خوردند .



مقدمات كودتا :

در چنين روزي در سال 1331 ه ش دسته هايي از تظاهر كنندگان در مقابل كاخ شاه گردآمدند و خودداري شاه از مسافرت را خواستار شدند.شاه پيشتر به منظور تدارك كودتا تصميم گرفته بود به خارج كشور مسافرت كند . همچنين در همين روز هندرسن در ملاقات با مصدق از عواقب منفي سفر شاه سخن گفت. به دنبال اين وقايع عده اي از مخالفين دكتر مصدق به خانه وي حمله كردند و مصدق مجبور شد خود را به خانه مجاور برساند. وي از آنجا به ستاد ارتش گريخت .



آغاز حركت هاي مردمي عليه رژيم ستمشاهي :





از چنين روزي در سال 1385 ه ق روحانيان با در ك اوضاع سياسي روز و وضعيت به وجود آمده در فيضيه قم و كشتار روحانيان ، به بيان نقشه هاي رژيم پهلوي در خدشه دار كردن چهره اسلام و حركت خزنده آنان براي حذف اسلام از كشور ، مشغول شدند . روزهاي محرم فرصت خوبي بود كه علما در اجتماعات مردمي در شهر هاي مختلف كشور انديشه جيد رژيم پهلوي مبني بر ارايه طرح انجمنهاي ايالتي و ولايتي و همچنين رفراندوم در جهت ضديت با اسلام و علماء و روحانيت را بيان نمايند و چهره منفورشاه را بيش از پيش براي مردم ترسيم كنند .



گريز نمايندگان از مجلس :





در چنين روزي در سال 1334 هجري قمري غالب نمايندگان دوره سوم مجلس شوراي ملي و اعضاي سفارتخانه ها از تهران گريختند . در زمان تشكيل مجلس سوم جنگ جهانى اول آغاز شده بود و با وجود اعلام ‏بى‏طرفى ايران در اين جنگ ، متفقين در سال 1334 ه . ق . تماميت ارضي ايران را نقض كردند و حتي مركز حكومت ، تهران ، را به اشغال خود در آوردند . در اين ميان پس از ورود نيروهاي نظامي بيگانه شهر تهران حالت شكست خورده اي به خود گرفت و نهايتا شماري از نمايندگان مجلس شوراي ملي و بر خي از اعضاي سفارتخانه ها از آن گريختند . شهيد مدرس در ميان نمايندگان مجلس طرحي را ارايه داده بود كه طي آن دودولت ، يكى دولت مركزى و ديگر دولت مهاجر ، در ايران تشكيل مي شد . دولت مركزي در اين وضعيت حاد و بحراني به رتق و فتق امور مي پرداخت . اين راى با تاييد نمايندگان روبرو شد و ابتدا شماري ، متشكل از بيست و هفت نفر از وكلاى مجلس و تعدادى از علما و رجال سياسى، همراه با گروهى از مردم تهران به سوى قم عزيمت كردند و در اين شهر براى مقابله با تجاوز روس‏ها كميته دفاع ملى تشكيل دادند.



تاسيس بنياد مستضعفان و جانبازان :





در چنين روزي در سال 1357 ه ش و با صدور حكمي از سوي حضرت امام خميني ره خطاب به شوراي انقلاب ، بنياد جانبازان و مستضعفان تاسيس شد . به موجب فرمان امام خميني ره شوراي انقلاب مامور شد با استفاده از توان بنياد مستضعفان و جانبازان كه به طور نامحدود تاسيس شده بود ، تمامي اموال منقول و غير منقول دودمان پهلوي را كه از بيت المال به دست آمده بود به نفع مستمندان ، كارگران و كارمندان ضعيف مصادره نمايند . شوراي انقلاب در بيست و يكم اسفند سال 1357 چنين بيانيه اي را صادر كرد : « در پي صدور فرمان امام خميني رهبر انقلاب اسلامي در باره مصادره اموال منقول و غير منقول خاندان پهلوي و كارگردانان اصلي رژيم پيشين و صرف آن در امور رفاهي مستضعفان و محرومان ، شوراي انقلاب اسلامي اقدام به ايجاد موسسه اي به نام بنياد مستضعفان كرده است . وظيفه اين بنياد شناسايي و ضبط اين اموال اعم از املاك و سپرده هاي بانكي و پول نقد و غيره و ايجاد واحدهاي مسكوني براي محرومان است .

نخسستين اساسنامه بنياد مستضعفان مشتمل بر 25 ماده است كه در گردهمايي هفتم تير 1358 مجمع عمومي موسسان تصويب گرديد و شوراي انقلاب نيز آن را تاييد نمود . حضرات آيات خامنه اي ( رهبر معظم انقلاب ) ، شهيد بهشتي ، هاشمي رفسنجاني ، موسوي اردبيلي و آقايان علي اصغر مسعودي ، مهندس سحابي و احمد جلالي از نخستين اعضا هيات موسس اين بنياد بودند . با تصويب هيات موسسان مهندس علينقي خاموشي به رياست بنياد منصوب شد . امام خميني ره در بيست و ششم شهريور 1359 طي حكمي آقاي رجايي نخست وزير وقت را به عنوان نماينده خويش در اين بنياد مامور رسيدگي به امور كردند . حكم امام خميني ره به اين شرح است :



بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي رجايي ، نخست وزير ايده الله تعالي ،

چون وضع بنياد مستضعفين موجب نگراني اين جانب است و مسايل آن پيچيده است ، لازم است جنابعالي امور بنياد را در دست گرفته و تحت نظر اشخاص متدين كاردان آن را به نفع مستضعفين اداره نماييد . اطلاعات لازم را مي توانيد از هياتي كه اينجانب معين نمودم به دست آوريد . انشاء الله تعالي موفق در خدمت به اسلام ومسلمين به خصوص مستضعفين باشيد .

والسلام عليكم ورحمه الله و بركاته

روح الله الموسوي الخميني



پس از شهيد رجايي آقاي مير حسين موسوي به رياست بنياد رسيد و پس از وي آقاي رفيقدوست رياست بنياد را عهده دار شد .



هجوم صهيونيستها به غزه :

در چنين روزي در سال 1955 ميلادي صهيونيستها با نفوذ به شهر غزه 39 سرباز مصري را كشتتند و 33 تن ديگر را زخمي كردند . صهيونيستها همچنين شماري از تأسيسات اين شهر را منهدم ساختند .



آتش بس جنگ :

درچنين روزي در سال1991ميلادي جرج بوش (پدر ) رئيس جمهور وقت آمريكا نهايتا پس از چهل روز جنگ و درگيري ، ميان دو جبهه متخاصم عراق و نيروهاي چند مليتي ( در اولين جنگ نفت ) آتش بس اعلام كرد . اين نبرد چهل روز به طول انجاميد و در پايان عراق مجبور به عقب نشيني از خاك كويت گرديد .



اتحاد سياسي روسيه و پروس :

درچنين روزي در سال1813ميلادي ، دو قدرت قرن نوزدهم ميلادي روسيه و پروس پيمان اتحاد سياسي و نظامي امضا كردند. در اين پيمان طرفين قصد داشتند فرانسه را سركوب نمايند .



انعقاد پيمان دو ستي ميان شوروي و ايران :

در چنين روزي در سال 1921 ميلادي سه كشور ايران ، شوروي و افغانستان پيمان صلح و همكاري امضا كردند . اين پيمان به منظور مقابله با تلاش هاي انگلستان در رخنه به منطقه صورت گرفته بود . به زعم لنين انعقا د چنين پيماني مي توانست تا حدود زيادي از تلاش هاي انگلستان به نفوذ در ميان كشور هاي ايران و افغانستان جلوگيري نمايد . در اين ميان ايران نيز خواستار لغو دعاوي روسيه تزاري عليه ايران شد .



تولد ميشل دو مونتاني :

در چنين روزي در سال 1533 ميلادي ميشل دو مونتاني فيلسوف و نويسنده فرانسوي به دنيا آمد .



تولد ارنست رنان :

در چنين روزي در سال 1823 ميلادي ارنست رنان فيلسوف ، تاريخدان و محقق مذهبي ديده به جهان گشود . رنان عالم بزرگ لغت و مورخ مشهور فرانسه در جواني زبانهاي شرقي را فرا گرفت و در عربي نيز مهارت بسيار يافت . وي يكي از مستشرقيني بود كه در حوزه علوم اسلامي و همچنين دين مسيحيت تحقيقات فراواني كرد .رنان نسبت به مذهب نگاه نقادانه اي را پيش رو داشت . ارنست رنان ف ابتدا عليه دين اسلام موضع گيري كرد اما بعد ها در مواضع خود عليه اسلام تعديل به عمل آورد . او كه ابتدا قرار بود كشيش شود بعدها به كلي از مذهب روي گردان شد و به همين دليل به سوي تحقيق در باره دين رفت . وي در سال 1863 كتاب «زندگاني مسيح» را منتشر كرد و مجامع ديني را به تحريك واداشت . رنان در سال 1892 درگذشت. " اصول دين مسيح " ، " تاريخ بني اسرائيل " ، «آينده علم»، «زندگاني مسيح»، ، «مكالمات» و «درام‌هاي فلسفي» از جمله مشهورترين آثار اويند .



تولد ويچسلاو ايوانوف :

در چنين روزي در سال 1866 ميلادي ويچسلاو ايوانف فيلسوف بر جسته روس و شاعر كلاسيك آن ديار چشم به جهان گشود . « ستارگان رهبر » عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد مارسل پانيول :

در چنين روزي در سال 1895 ميلادي مارسل پانيول نمايشنامه نويس و كارگردان ديده به جهان گشود . « مايه هاي در خشش » عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد فيليپ شو والتر هنچ :

در چنين روز ي در سال 1896 ميلادي فيليپ شووالتر هنچ پزشك بر جسته به دنيا آمد . او به خاطر كشف كور تيزون جايزه نوبل را از آن خود كرد .



تولد امير حمزه :

در چنين روزي در سال 1911 ميلادي امير حمزه شاعر اندونزيايي ديده به جهان گشود .« جاني سوني » عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد سر پيتر مداوار :

سرپيتر مداوار جانور شناس و ايمني شناس انگليسي به دنيا آمد . وي به سال 1953 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كرد .



تولد لئون كوپر :

در چنين روزي در سال 1930 ميلادي لئون كوپر فيزيكدان آمريكايي ديده به جهان گشود . او در سال 1972 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كرد .



در گذشت اف اس فلينت :

در چنين روزي در سال 1960 ميلادي اف اس فلينت شاعر و مترجم انگليسي در گذشت . وي سرسلسله تصوير گرايان در ميان شاعران انگليسي است . او در سن 74 سالگي در گذشت .



در گذشت ميخاييل نعيميه :

درچين روزي در سال 1988 ميلادي ميخاييل نعيمه شاعر و نويسنده مشهور لبناني به دنيا آمد . او در نود ونه سالگي دار فاني را وداع گفت . نعيمه را به عنوان يكي از بزرگترين شاعران لبنان مي ستايند . وي آثار بسياري در حوزه نثر و نظم از خود به جاي نهاده است .



پايان اجلاس مسيحيت :

در چنين روزي در سال 870 ميلادي هشتمين اجلاس جهاني كليساهاي مسيحيت در قسطنطنيه پايان يافت .