کمیسیون ماده 100 به ادامه روند عملیاتی کتابخانه مرکزی یزد رای داد

محمدرضا قانع مدیر امور کتابخانه های عمومی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: دادگاه مربوط به پرونده حقوقی کتابخانه مرکزی یزد در آخرین تصمیم خود اعلام کرده که رای این دادگاه همان رای کمیسیون ماده 100 خواهد بود که بر اساس آخرین اطلاعات، این کمیسیون نیز رای به رفع توقف عملیات ساختمانی این کتابخانه و ادامه این کار داده است. البته هنوز رونوشتی از این رای به ما نداده اند.

وی با اشاره به مشکل حقوقی به وجود آمده برای ساختمان کتابخانه مرکزی این استان، افزود: این پروژه در حال حاضر متوقف است اما براساس قانون باید اداره کل ارشاد (تحویل گیرنده این پروژه) جریمه ای در حدود 30 میلیون تومان را به سازمان میراث فرهنگی پرداخت کند تا پروژه از سر گرفته شود.

مدیر امور کتابخانه های عمومی یزد ابراز امیدواری کرد اداره ارشاد این استان با پرداخت این جریمه، موجبات ادامه کار ساخت کتابخانه مرکزی را فراهم کند.

قانع با بیان اینکه از 5 سال پیش تاکنون اعتباری نزدیک به 5/1 میلیارد تومان برای این پروژه صرف شده، اضافه کرد: این پروژه با مشکل اعتباری مواجه نیست کما اینکه برای ادامه کار آن نیز رقمی در حدود 2 میلیارد تومان درنظر گرفته شده که به تصویب سازمان مسکن و شهرسازی هم رسیده است. تنها مشکلی که تاکنون وجود داشت مشکل حقوقی بود که سازمان میراث فرهنگی به وجود آورد و اتفاقاً همین مشکل پروژه را زمین گیر کرد.

مدیر امور کتابخانه های عمومی یزد گفت: البته ساختمان این کتابخانه مرتفع تر از بناهایی مانند منار مسجد جامع یزد و مناره های امیر چخماق نیست و به بافت سنتی شهر هم لطمه ای وارد نخواهد آورد؛ ضمن اینکه بر اساس پیش بینی های انجام شده، این احتمال که طبقات فوقانی ساختمان به صورت سنتی ساخته شود، وجود دارد. درواقع این یکی از راه حل های مسئله است و با توجه به این گونه برنامه ریزیها امیدوارم بتوانیم نظر سازمان میراث فرهنگی را از این لحاظ تامین و جلب کنیم و مشکل دیگری برای ادامه پروژه وجود نداشته باشد.

به گزارش مهر، ساخت کتابخانه مرکزی استان یزد 5 سال قبل در فضایی به مساحت 12 هزار متر مربع و در زمینی به زیربنای 6 هزار متر مربع آغاز شد. این پروژه چندی پیش و پس از آماده شدن اسکلت فلزی آن و با وجود صرف هزینه ای معادل یک میلیارد و 500 میلیون تومان، با اعتراض سازمان میراث فرهنگی استان مبنی بر اینکه ساختمان مدرن کتابخانه مرکزی یزد به بافت قدیم شهر یزد آسیب وارد می کند، متوقف شد. مسئولان این سازمان معتقدند برای جلوگیری از هرگونه آسیب به بافت سنتی این شهر قدیمی باید 9 متر از ارتفاع ساختمان کتابخانه مرکزی یزد کاسته شود.