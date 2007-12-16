94 سرویس غذا خوری گیلان امسال مورد بهسازی قرار گرفت

داداشی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: اماکن و رستورانهای که خارج از سیستم ادرای هستند به دقت و مستمر مورد ارزیایی ماموران مراکز بهداشتی قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: ادارات دولتی، نهادها و سازمانها نیز در سایه امن نبوده و مورد بازرسی ماموران بهداشتی مراکز بهداشت قرار می گیرند منتهی بخشی از نظارتها به خود آنان سپرده شده است.

داداشی بیان داشت: امسال درسطح استان 24 مرکز آموزشی و پرورشی شبانه روزی شناسایی که از این تعداد 17 مورد بهسازی شده همینطور 53 سرویس غذاخوری در ادارات استان شناسایی شد که از این تعداد 30 مورد نیز بهسازی شده است.

وی ادامه داد: ماموران بهداشتی مراکزبهداشت استان، بازرسیهای خود را در قالب بهداشت فردی کارکنان به لحاظ ساختمان آشپزخانه، سالن غذا خوری و رعایت اصول بهداشتی مورد توجه قرار می دهند.

