رایانه ای شدن انتخابات اطلاعات پیرامونی انتخابات را کامل می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی قربانی صبح امروز در نشستی خبری اظهار داشت: با این کار، اطلاعات مربوط به اینکه در انتخابات چه تعداد زن و مرد، جوان و پیر و دانشجو و غیر دانشجو شرکت کردند، تفکیک می شود و ترکیب جمعیتی و سنی، شرکت کنندگان نیز به دست می آید و می توان سمت و سو و گرایش قالب جامعه را بر خلاف روش های دستی به دست آورد.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی با تاکید بر اینکه انتخابات در استان مرکزی به صورت رایانه ای صورت می گیرد، عنوان کرد: تنها شمارش آراء به صورت دستی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه نرم افزار تهیه شده وزارت کشور، حاوی کاملترین و امن ترین برنامه هاست، خاطرنشان کرد: در این انتخابات نیز مردم در شعبه ها حاضر شده و رای مخفی خواهند داشت.

قربانی بیان داشت: استان مرکزی در آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات به شیوه جدید به سر می برد و در همه نقاط استان که قرار است انتخابات برگزار شود به سیستم تلفن وصل شده تا سخت افزارهای الکترونیک کار کنند و همه امکانات ضروری این نوع انتخابات در استان فراهم شده است.

وی پیش بینی شعبه برای این دوره از انتخابات استان مرکزی را 799 شعبه اخذ رای شهری و روستایی خواند و گفت: در استان مرکزی 950 هزار نفر اعم از زن و مرد واجد شرایط رای دادن هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه شهروندان این استان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور میانگین حضور بیش از 62 درصدی در انتخابات داشته اند، یادآور شد: با این روند، پیش بینی می شود در این دوره مردم حضوری جدی در انتخابات داشته باشند.