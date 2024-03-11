۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۰۷

مدیرکل هواشناسی البرز خبر داد؛

پیش بینی روند افزایش دما در البرز

کرج- مدیرکل هواشناسی استان البرز گفت: تا انتهای هفته روند افزایش دما و به دلیل پایداری جوی افزایش غبار و آلودگی در روزهای پایانی هفته مورد انتظار است.

آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از فعالیت سامانه بارشی ضعیف تا عصر امروز در استان است که به موجب آن بارش پراکنده و خفیف و مه آلودگی و همچنین تا انتهای هفته روند افزایش دما و به دلیل پایداری جوی افزایش غبار و آلودگی در روزهای پایانی هفته مورد انتظار است.

وی با اشاره به اینکه امروز دوشنبه آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با مه رقیق، بارش پراکنده و به تدریج کاهش ابر است، مطرح کرد: برای فردا سه شنبه آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی، چهارشنبه آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با غبارآلودگی در عصر و شب و برای پنج شنبه آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با غبارآلودگی در بعضی ساعات پیش بینی می‌شود.

